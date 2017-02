'Cablear' una rosa para almacenar energía

Una estructura especial para almacenar energía conocida como un supercondensador se ha construido en una planta por primera vez. La planta, una rosa, se puede cargar y descargar cientos de veces.

Este avance es el resultado de la investigación en el Laboratorio de Electrónica Orgánica de la Universidad de Linköping. En 2015, demostraron que las rosas absorbían una solución de polímero conductror y que el hidrogel se formaba en el tallo de la rosa a modo de alambres o cables. Con un electrodo y una compuerta en el centro, se creó un transistor completamente funcional.

Un miembro del equipo, el profesor asistente Roger Gabrielsson, ha desarrollado un material especialmente diseñado para esta aplicación, el cual se polimeriza en el interior de la rosa sin ningún detonador externo.

El líquido innato que fluye dentro de la rosa contribuye a crear hilos largos y conductores, no sólo en el tallo, sino también en toda la planta, en las hojas y pétalos, como se detalla en un artículo publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

"Hemos sido capaces de cargar la rosa repetidamente, durante cientos de veces sin ninguna pérdida en el rendimiento del dispositivo. Los niveles de almacenamiento de energía que hemos logrado son del mismo orden de magnitud que los de supercondesador. La planta puede, sin ninguna forma de optimización del sistema, potencialmente cargar nuestra bomba de iones, por ejemplo, y varios tipos de sensores", dice Eleni Stavrinidou, profesora asistente del Laboratorio de Electrónica Orgánica.

"Esta investigación está en una etapa muy temprana y permanece abierta la cuestión sobre qué traerá el futuro", dice Stavrinidou. Algunos ejemplos de posibles aplicaciones son los sistemas energéticos autónomos, la posibilidad de recolectar energía de las plantas a sensores de energía y varios tipos de interruptores, y la posibilidad de crear células de energía dentro de las plantas.

"Hace unos años, demostramos que es posible crear plantas electrónicas, 'centrales eléctricas', pero ahora hemos demostrado que la investigación tiene aplicaciones prácticas. No sólo hemos demostrado que es posible el almacenamiento de energía, sino que también podemos suministrr sistemas con un rendimiento excelente", dice el profesor Magnus Berggren, jefe del Laboratorio de Electrónica Orgánica, de la Universidad de Linköping en el Campus Norrköping.