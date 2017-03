"La Carrera de la Mujer aporta espíritu de superación, alegría, empatía con otras mujeres"

Ramiro Matamoros es el director de los entrenamientos para la Carrera de la Mujer 2017. El siete veces ganador de la San Silvestre, nos cuenta en primera persona sus primeros pasos en el mundo del atletismo, como se aficionó a participar en carreras populares y de su día a día como entrenador.

Desde el año 2000 entrena al Club de Atletismo Clínica Menorca, atletas que no paran de cosechar éxitos deportivos como, por ejemplo, ganar la San Silvestre durante 15 años seguidos y, actualmente, entrena también a las pacientes enfermas de cáncer de mama bajo el lema "corre en rosa", así como de su motivación para estar presente año tras año en estos entrenamientos anuales para la carrera de la mujer, que cada año gana más adeptas.

CHANCE: ¿Cuándo empezaste a correr?

Ramiro Matamoros: En la mili, cuando tenía 19 años. Y fue por casualidad, porque me apuntó un amigo a una carrera que se disputaba entre los soldados (éramos 200) en la Casa de Campo y quedé segundo. Empecé medio obligado mientras hacía el servicio militar, pero al final me acabé aficionando.

CH: ¿Desde entonces hasta hoy en cuántas carreras has participado?

R.M: No podría acordarme ahora. En todas las que había entonces. En los primeros años, una o dos al mes, después más porque cada día iban en aumento.

CH: ¿Y cuántas has ganado?

R.M: Tampoco puedo calcular. Yo diría unas 50-60. En un año, recuerdo que gané 22 seguidas, pero desde entonces ya no sé cuántas más.

CH: ¿Cuál fue tu primer trofeo y qué significó para ti?

R.M: En 1978 en la San Silvestre popular. La primera que se hizo y la primera carrera popular en la que yo participaba también. Significó el comienzo de una afición, de una forma de vida, como lo quieras llamar. Y recuerdo que me dio mucha alegría y que no me creía que fuera yo el que salía en la portada de un periódico de entonces que se llamaba Pueblo.

CH: ¿A qué te dedicas actualmente, sigues participando en maratones?

R.M: Los lunes, miércoles y sábados entreno al Club de Atletismo Clínica Menorca y martes y jueves entreno a las mujeres de Corre en Rosa, en Pozuelo. Los viernes descanso y los domingos voy a las competiciones a ver a los atletas. Ya hace mucho que no corro porque las lesiones ya no me dejan. Lo hago un poquito para mantenerme en forma, pero no para competir.

CH: El Club de Atletismo Clínica Menorca se fundó en el año 2000 y desde entonces no ha dejado de cosechar éxitos como ganar la San Silvestre vallecana popular 15 años seguidos, por ejemplo. Tú eres director deportivo y entrenador de populares, ¿Cómo es tu día a día?

R.M: Preparo entrenamientos, doy consejos, voy a animar a las competiciones, viajo con los participantes, les subo la moral... Lo hago porque me gusta ayudarles, para fomentar el deporte que me ha dado tanto, es el único y más gratificante beneficio que obtengo. Es una actividad que me aporta muchas satisfacciones, me hace feliz. Me siento orgulloso cuando un atleta supera sus marcas, me hace revivir y volver a experimentar esos sentimientos que tenía cuando yo competía a través de sus triunfos y alegrías (a veces, me dan envidia, porque ellos pueden correr y yo no -dice riendo-) y además diversión, me lo paso bomba yendo con ellos.

CH: Y habéis cosechado muchos éxitos

R.M: Hemos quedado campeones de Madrid de Cross varias veces, y terceros absolutos tanto en femenino como en masculino en el campeonato de España de Cross por clubes. Hemos ganado la San Silvestre vallecana popular 15 años seguidos, por ejemplo. Y siempre cosechamos grandes triunfos en las diferentes carreras populares de Madrid: casi todos los fines de semana, algún atleta del club gana alguna. Por ejemplo, el otro día, hace unas tres semanas, en Marina D'Or quedamos terceros absolutos en las dos categorías. Además, Ricardo Serrano, uno de nuestros atletas va al campeonato del mundo de Cross en Uganda representando a España.

CH: Está claro que es un lujo teneros de entrenadores a ti y a monitores del Club de atletismo Clínica Menorca ¿De dónde partió la idea de estos entrenamientos que se realizan cada año, gratuitos y para todas las mujeres que quieran apuntarse, de cara a la Carrera de la Mujer?

R.M: Al final de mi carrera deportiva, cuando vi que ya no podía correr por estar lesionado, pero quería seguir vinculado a mi deporte favorito, empecé a pensar en formar un club. El que lo hizo posible fue el Doctor Ángel Martín, director médico de Clínica Menorca, que también es mi amigo. Creyó en esta idea, se convirtió en mi patrocinador principal y desde entonces seguimos unidos en este proyecto. Es una afición, una actividad que me mantiene vinculado al atletismo en general y a los atletas en particular, un reto visto desde otro ángulo diferente al de ser atleta. Una forma de demostrar algo que yo siempre he pensado: que el deporte puede ayudar a sanar enfermedades físicas y psicológicas y a ayudar a suavizar los síntomas. Por eso también entrenamos desde octubre de 2015 a un grupo de mujeres enfermas de cáncer de mama, las mujeres de Corre en Rosa, por mediación de la oncóloga Lucía González Cortijo.

CH: ¿Qué crees que aporta a las mujeres que han pasado por esta enfermedad el entrenamiento deportivo?

R.M: Les aporta espíritu de superación, alegría, empatía con otras mujeres en similar situación, posibilidad de conocer a gente, hacer actividades, salir de casa... se divierten mucho.

CH: ¿Cómo animarías a todas las mujeres para que se apunten a los entrenamientos de este año?

R.M: Les diría que fueran a entrenar porque se lo iban a pasar genial, van a aprender muchas cosas de ellas mismas, podrán conocer a gente increíble y los entrenadores además van a contribuir a que se pongan en forma, se diviertan y se sientan mucho mejor, que es lo que importa.