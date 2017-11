Consejos para evitar ciberestafas durante el Black Friday y el Cyber Monday

Las compras 'online' aumentarán un 10 por ciento respecto al año pasado y estas se realizarán en su mayoría desde ordenadores (59%), seguidas de cerca por las compras a través de 'smartphones' (43%) y tabletas (24%), según datos del Informe Black Friday de Privalia, de las transacciones comerciales.

"La ilusión navideña combinado con las ofertas 'online' del Black Friday y el Cyber Monday en muchas ocasiones se convierten en la oportunidad perfecta de cibercriminales porque los compradores no prestan la suficiente atención a las web que visitan, movidos por la prisa de adquirir los mejores precios", como señala Marta Ciruelos, portavoz de la compañía de ciberseguridad Always On, en un comunicado.