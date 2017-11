Consejos para sacar el fotógrafo que llevas dentro, incluso de noche

Los usuarios de 'smartphones' cada vez usan más estos dispositivos para hacer fotografías en lugar de disponer de una cámara fotográfica, un hecho que los fabricantes no ignoran y por el que cada año que apuestan por mejores sensores y software para potenciar la creatividad a través del objetivo.

En invierno anochece antes, y en muchas ocasiones se echa de menos la luz del sol para inmortalizar momentos con el móvil. No obstamte, siempre hay algunos trucos y consejos que pueden ayudar a sacarle el máximo partido al teléfono en estas situaciones y hacer fotografías de calidad incluso de noche.

La fotografía nocturna es mucho más sensible al movimiento, por lo que el simple gesto de dar al botón para hacer la fotografía puede hacer que esta salga movida. Para evitarlo, desde Neffos aconsejan

Los filtros de Instagram no son un buen aliado si se quiere mejorar la fotografía, como apuntan desde Neffos. En vez de usarlos, es mejor utilizar aplicaciones de edición fotográfica que ayudarán a mejorar la luz, el contraste y el ruido de tus fotos.

Puede parecer una tontería, como explican desde la compañía, pero no lo es: si el usuario está a más de dos metros de distancia del objeto a fotografiar, la luz del flash no llegará a iluminarlo, por lo que la foto se verá aún peor que si no utiliza el flash.