Conway Kosi (Fujitsu): "Hay que dialogar con los clientes y co-crear un viaje digital relevante para sus negocios"

La co-creación digital y los resultados positivos vistos en las compañías que participan de esta estrategia han sido los protagonistas de la última edición de Fujitsu Forum 2017, celebrada en Múnich (Alemania) los días 8 y 9 de noviembre.

El 46% de las organizaciones ya ven resultados de los proyectos de transformación digital, dato que recoge el tercer informe de la compañía sobre el impacto de la transformación digital. La tecnología ocupa un papel importante en la estrategia digital, pero no todo es tecnología.

Para superar los retos que se plantean a las empresas, se necesitan "habilidades especiales", como explica el directivo, tanto en 'cloud' como en IT tradicional. Y esto, matiza, se encuentra entrenando o contratando a las personas que tienen esas habilidades.

No obstante, una tercera parte de las empresas que han iniciado un proyecto de transformación digital lo ha cancelado en los dos últimos años, según el informe. "Esta bien cancelar proyectos", asegura Kosi, y explica que "hay una creencia de que el fallo es malo, pero no es necesariamente malo".

"Si quieres crear una cultura de experimentación, de co-creación, hay que reconocer que muchos conceptos no tendrán éxito", apunta el directivo de Fujitsu. "Cuando un concepto no funciona, tenemos que parar", añade, y explica que lo importante es reconocer que no funciona y parar para pasar a lo siguiente. Hay que aprender de ese fallo para probar de nuevo.