Descubrimos el porcentaje de españoles que odia o aman la Navidad

La Navidad es una de las épocas más esperadas del año, pero ¿estamos convencidos de que esta es la opinión general? Según se extrae del I Observatorio de la Navidad en España, presentado por Suchard en colaboración con la consultora Ipsos, solo un 26% de los españoles asegura que adora esta festividad y un 6% se manifiesta claramente en contra diciendo que odia estas fechas.

Entre las sensaciones positivas que inundan estos días, la alegría e ilusión son las más características, y es que el 47% de los encuestados asegura sentirse así. En general, la muestra revela que estos sentimientos positivos son más habituales entre los más jóvenes (encuestados de entre 18 y 25 años). Y es que son muchos los españoles que reconocen que reunirse con su familia alrededor de la mesa es uno de los aspectos que más valoran de las comidas celebradas durante estos días (84%), así como reencontrarse con conocidos a los que hace tiempo no ven (83%).

Pese a este gusto por las reuniones y comidas con abuelos, suegros o primos, el estudio pone de manifiesto que cuando se trata de organizar, preferimos escaquearnos. En este contexto, el 48% comenta que no le gusta encargarse de la organización de estos encuentros, y el 43% que le disgusta ir a hacer la compra. El contrapunto lo ponen los gallegos, ya que el 30% reconoce que el momento de ir al supermercado le encanta, y es que el norte de España gana por goleada en cuanto a cultura gastronómica se refiere.

Pero no solo nos toca reunirnos con familiares y amigos, sino que las comidas y cenas de trabajo son otra de la tónica habitual en estos días. Si eres de los que les gustan estos compromisos, considérate casi un espécimen en peligro de extinción, ya que cada vez son más (46%) los que aseguran que no les gusta este momento en el que toca compartir mesa con el jefe.

En este escenario se descubre que nos gusta más recibir regalos que darlos, y es que el 48% de los adultos españoles reconoce que no les emociona encargarse de estas compras (en particular, el 34% de los varones encuestados). Por su parte, los catálogos de juguetes son solo interesantes para los peques de la casa, y es que cuando superamos la barrera de las muñecas y los cochecitos empezamos a ignorarlos. De hecho, son muchos los adultos (el 49%) los que aseguran que no les gusta nada.