'Despacito', de Luis Fonsi, y sus parodias, lideran los vídeos tendencia en España en 2017

Las parodias de 'Despacito' y la propia canción de Luis Fonsi con Daddy Yankee ocupan los primeros puestos entre los vídeos que han marcado tendencia en España en 2017, como ha desvelado la plataforma YouTube.

En el caso de los vídeos musicales, el primer lugar lo ocupa 'Despacito', de Luis Fonsi con Daddy Yankee, seguido del vídeo oficial de Súbeme la radio, de Enrique Iglesias con Descemer Bueno, Zion & Lennox; y el vídeo oficial de 'Felices los 4', de Maluma. 'Mi Gente', de JBalbin y Willy William, y 'Shape on You', de Ed Sheeran completan los cinco primero puestos de los vídeos musicales tendencia de 2017 en España.

7.-Manel Navarro - Do It For Your Lover (Spain) LIVE at the 2017 Eurovision Song Contest