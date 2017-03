Disney On Ice - Frozen aterriza en Barcelona después de arrasar y congelar Madrid

Bueno querida Barcelona os contamos que si el año pasado os gustó Disney on ice, este año Disney on ice - Frozen os va a gustar todavía más...

Sinceramente hemos de contaros que hemos visto vibrar a todo el público, mayor y pequeño, desde el primer momento, en cada número.

La complicidad y la conexión del wikincenter (antiguo Palacio de lo Deportes) no se ha hecho esperar cantando, sorprendiéndose y aplaudiendo las piruetas y difíciles coreografías de los personajes más mágicos de la factoría Disney.

Más de tres años hemos tenido que esperar para ver este majestuoso espectáculo que no ha hacía más que colgar el sold out en Estados Unidos y no 'le dejaban salir' de allí. Ahora por primera vez aterriza en su gira europea, de lo más recomendable no sólo para familias con hijos sino para cualquier persona que les guste los musicales y espectáculos como El Rey León. Llega a Barcelona a partir del jueves 9 de marzo, después de arrasar en Madrid.

Podrás ver a Sven, al que le dan vida dos fascinantes patinadores completamente sincronizados bajo un gran traje de reno. Números como el de Olaf interpretando 'En verano' recuerda a las grandes películas de los mágicos años de Hollywood y de los musicales. Más de patinadores sobre el escenario perfectamente coordinados.

Muchas sorpresas, cinco pantallas reproduciendo decorados, grandes juegos de luces, pirotecnia y como no, mucha nieve y música.

Un sublime espectáculo que no te lo puedes perder. Si tienes tu entrada a disfrutar... y si no vete a por ella.