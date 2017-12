Encuentran en Cantabria una garrapata seis millones de años más antigua que la relacionada con dinosaurios en Birmania

Científicos españoles han descubierto en el yacimiento de ámbar de El Soplao (Cantabria) un ejemplar de garrapata que es "seis millones de años más antigua" que las encontradas en Birmania, en las que se hallaron evidencias de la relación de parasitismo entre las garrapatas y los dinosaurios hace 100 millones de años.

"En el ámbar de España hemos encontrado, en el yacimiento de El Soplao en Cantabria, una garrapata seis millones de años más antigua que las de Birmania, es el ejemplar más antiguo del mundo. Este ejemplar es excepcional, está lleno de insectos", ha asegurado el doctor Peñalver, destacando que esta información "novedosa" todavía "no está publicada" porque faltan algunos detalles, como ponerle nombre a la "nueva especie".

"Es un ejemplar muy pequeño que no está dando muchos problemas para su estudio. Hemos conseguido ver algunas partes de la superficie de la garrapata y comprender parte de su anatomía", ha explicado el científico, al tiempo que ha subrayado que "parece ser" que la garrapata española "sería de la misma familia que las de Birmania".

"Los palpos de la nueva familia son muy extraños y este ejemplar tendría los palpos de la nueva familia. Ahora la investigación es buscar ejemplares que estén perfectamente encapsulados y que no nos den ningún problema, para que no haya ninguna otra fuente de hierro que no sea el de la hemoglobina de la sangre que chupaban", ha apuntado Peñalver.