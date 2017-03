Lo más descargado de la App Store: Enlight, The Escapists y Minecraft: Pocket Edition

Enlight y WhatsApp Messenger han sido las aplicaciones, de pago y gratuita, más descargadas para iPhone en la App Store, durante la semana del 6 al 12 de marzo febrero de 2017, mientras que las aplicaciones más populares en iPad han sido Minecraft: Pocket Edition y Netflix.

En lo que respecta a los juegos, los más descargados para iPhone han sido The Escapists, de pago, y Preguntados como gratuito. Para iPad, los más populares han sido Minecraft: Pocket Edition y Love You To Bits de pago y gratuito, respectivamente.

Estas son todas las listas completas de descargas de aplicaciones y juegos, gratuitos y de pago, para iPhone e iPad en la App Store, durante la semana del 6 al 12 de marzo.

PARA IPHONE

Top10 - Apps de Pago

1. Enlight (Lightricks)

2. Escáner para Mí - Escáner PDF para Documentos (Apalon Apps)

3. Full Fitness: Entrenador de ejercicio (Mehrdad Mehrain)

4. Afterlight (Afterlight Collective)

5. Facetune (Lightricks)

6. Premium Plus Music Player. for Spotify Premium!!! (Pham Hong)

7. The Escapists (Team17 Software)

8. TouchRetouch (Adva-Soft)

9. 7 Min Workout - Tabla de 7 Minutos (Fitness Guide)

10. iScanner - escaner - escanear documentos y fotos (BPMobile)

Top10 - Apps Gratuitas

1. WhatsApp Messenger (WhatsApp)

2. Instagram (Instagram)

3. Preguntados (Etermax)

4. Google Maps: Navegación y tránsito (Google)

5. YouTube - ve y comparte vídeos y música (Google)

6. Wallapop - Compra y vende cerca de ti (Wallapop)

7. Messenger (Facebook)

8. Facebook (Facebook)

9. Spotify Music (Spotify)

10. Sing! Karaoke (Smule)

Top10 - Juegos de Pago

1. The Escapists (Team17 Software)

2. Geometry Dash (RobTop Games)

3. Monopoly Game (Electronic Arts)

4. Plague Inc. (Ndemic Creations)

5. After the End: Forsaken Destiny (Nexon M)

6. Minecraft: Pocket Edition (Mojang)

7. True Skate (True Axis)

8. 1942 Mobile (Capcom)

9. Reigns (Devolver Digital)

10. Sé como Jose (Victor Del Rio Caba)

Top10 - Juegos Gratuitos

1. Preguntados (Etermax)

2. 100 Balls - Catch The Balls (Reach Mob)

3. Clash Royale (Supercell)

4. Super Mario Run (Nintendo)

5. Tap Tap Dash (Cheetah Technology)

6. Love You To Bits (Alike Studio)

7. Score! Hero (First Touch Games)

8. Stop - El Famoso Juego de Palabras (Fanatee)

9. Parchís Playspace (PlaySpace)

10. Free Rider HD (Kanoapps)

PARA IPAD

Top10 - Apps de Pago

1. Minecraft: Pocket Edition (Mojang)

2. The Escapists (Team17 Software)

3. Procreate (Savage Interactive)

4. After the End: Forsaken Destiny (Nexon M)

5. Escáner para Mí - Escáner PDF para Documentos (Apalon Apps)

6. GoodNotes 4 - Notes & PDF (Time Base Technology)

7. PDF Expert 5 - Lee, rellena, anota y firma PDFs (Readdle)

8. Duet Display (Duet)

9. Geometry Dash (RobTop Games)

10. iDoceo - cuaderno de notas del profesor (Bert Sanchis)

Top10 - Apps Gratuitas

1. Netflix (Netflix)

2. iPad App para WhatsApp - Gratuito (Internet Rocks)

3. Love You To Bits (Alike Studio)

4. Clash Royale (Supercell)

5. España TDT (Montana Studio)

6. Super Mario Run (Nintendo)

7. YouTube - ve y comparte vídeos y música (Google)

8. Hardway - Endless Road Builder (Digital Melody Games)

9. Tigerball (Georgios Kanellopoulos)

10. Chrome, el navegador web de Google (Google)

Top10 - Juegos de Pago

1. Minecraft: Pocket Edition (Mojang)

2. The Escapists (Team17 Software)

3. After the End: Forsaken Destiny (Nexon M)

4. Geometry Dash (RobTop Games)

5. Leo's Fortune (1337 & Senri)

6. True Skate (True Axis)

7. Monument Valley (ustwo Games)

8. Five Nights at Freddy's 2 (Scott Cawthon)

9. Parchis HD (Ferran Quiles)

10. Reigns (Devolver Digital)

Top10 - Juegos Gratuitos

1. Love You To Bits (Alike Studio)

2. Clash Royale (Supercell)

3. Super Mario Run (Nintendo)

4. Hardway - Endless Road Builder (Digital Melody Games)

5. Justice League Action Run (Warner Bros.)

6. Preguntados (Etermax)

7. Troll Face Quest TV Shows (Spil Games)

8. Six! (Gram Games)

9. Crossbar Challenge '17 (Fumb Games)

10. Paper.io (Voodoo)