FJI/Precarios pide a Educación que prolongue el plazo de solicitud para ayudas FPU 2017 hasta después de Navidades

FJI/Precarios considera que el plazo dado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para solicitar las ayudas para la Formación de Profesorado Universitario --del 13 al 29 de diciembre de 2017-- es "apresurado" e "insuficiente" para los solicitantes, por lo que ha pedido al Ministerio que prolongue este plazo hasta después de las Navidades.

En segundo lugar, porque es "completamente insuficiente" para que los solicitantes contacten con los grupos de investigación y tramiten su preadmisión o admisión a un programa de doctorado. FJI/Precarios advierte de que esta decisión dejará a muchos solicitantes sin la posibilidad de cumplir los requisitos, por lo que no podrán acceder a una de estas ayudas.

Según la federación, el pasado 5 de diciembre se habilitó en la página del Ministerio el apartado donde se publicará la convocatoria, pero critican que por el momento no aparece el documento de la convocatoria ni la reseña de la misma en el BOE. Aunque ya se ha publicado en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones (BDNS) el texto de la convocatoria, FJI/Precarios entiende que el texto no es "oficial" porque aún no se ha publicado la reseña correspondiente en el BOE y, por tanto, todavía puede ser modificado.