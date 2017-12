Facebook lanza Messenger Kids, un chat donde los niños podrán contactar con personas autorizadas por sus padres

La red social Facebook ha anunciado este lunes el lanzamiento en Estados Unidos de Messenger Kids, una aplicación de chat pensada para niños que añade medidas reforzadas de seguridad para que los menores solo puedan comunicarse con personas que cuenten con el visto bueno paterno. Este 'software' está inicialmente disponible para dispositivos iOS.

En paralelo, los progenitores tendrán acceso completo a la lista de contactos de sus hijos, de modo que estos no podrán comunicarse con personas que no cuenten con el aval paterno. Los padres podrán gestionar las cuentas y contactos de los niños en un panel de control al que tendrán acceso desde su aplicación principal de Facebook.

Además, Facebook ha garantizado que Messenger Kids no incluye anuncios, y la información de los menores "no es utilizada par anuncios". Su descarga es gratuita, y no incluye ningún tipo de compra que pueda ser realizada a través de este 'software'.