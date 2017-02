Facebook, el primer aniversario de las 'Reacciones'

Las 'Reacciones', como explican desde la red social, reflejan algunas de las emociones comunes como 'Me gusta', 'Me encanta', 'Me divierte', 'Me asombra', 'Me entristece' y 'Me enfada'. Desde su lanzamiento global, se han utilizado un total de 300.000 millones de veces en publicaciones.

En este tiempo, la 'reacción' más popular, como ha desvelado Facebook, ha sido 'Me encanta', responsable de más de la mitad del total. Además, el día con más 'Reacciones' fue el día de Navidad, que también fue el día con mayor número de 'Me encanta'.

Facebook ha compartido también cuáles son los países en los que las personas utilizan más 'Reacciones': el primer lugar lo ocupa México, seguido de Chile, Surinam, Grecia y Paraguay. El Top 10 lo completan Costa Rica, Belice, Estados Unidos, Brasil y Uruguay.