Facebook utilizará su reconocimiento facial para avisar a los usuarios cuando aparezcan en fotos sin etiquetar

La red social Facebook ha comenzado a utilizar sus mecanismos de reconocimiento facial para avisar a los usuarios a través de notificaciones de la presencia en su plataforma de imágenes en las que aparecen incluso si no han sido etiquetados, aunque esta función no llegará a Europa.

Facebook, que no emplea la herramienta de reconocimiento facial entre las fotografías ya publicadas sino solo entre las nuevas, ha manifestado su intención de utilizar próximamente la tecnología también entre las imágenes publicadas por usuarios que no sean amigos, para evitar así suplantaciones de identidad.

Además de para avisar de las fotografías en las que aparecen sus usuarios, Facebook ha pasado a utilizar también su reconocimiento facial para facilitar su uso por parte de personas con problemas de visión, avisándoles mediante lectores de pantalla de quién aparece en las fotografías del News Feed incluso si no están etiquetados.

Asimismo, Facebook ha adelantado que la implantación de esta tecnología no será generalizada, dado que no llegará a los países de la Unión Europea ni a Canadá, donde la compañía no emplea su reconocimiento facial.