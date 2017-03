Ferrari Land permite vivir la experiencia de sentirte como un piloto de Fórmula 1

Esta semana se ha celebrado en España el test de Fórmula 1 desde el Circuito de Montmeló y lo que es el apasionante mundo de las carreras, con toda la adrelina que ello conlleva y desde el próximo 7 de abril podremos vivir y experimentar todo lo que sienten pilotos como Fernando Alonso o Vettel... ¿Qué sienten por su cuerpo y por su sangre? ¿Cómo es sentir esa velocidad? Todo eso, a partir de ahora va a ser posible ¿Qué cómo? Pues ni más ni menos que en Ferrari Land de PortAventura World.

Increíblemente, las personas de a pie vamos a poder sentir por nuestras venas lo que es sentir pisar el acelerador en el nuevo parque temático del resort destinado además de a la diversión en familia, a los apasionados de la marca del Cavallino Rampante.

Tan solo 6.000 personas en el mundo tienen la oportunidad de la exclusividad de sentir y vivir un Ferrari, pero ahora, se espera que sea cerca del millón de personas los que disfruten de esa exclusividad y que la gente lo viva por sí misma...

En cuanto a los seguidores de los parques de atracciones, que sepan que van a poder disfrutar de la atracción más alta de Europa, la más rápido, y con un gran novedad que es algo que buscan los fanáticos de los parques de atracciones que van viajando por el mundo para encontrar y disfrutar de nuevas sensaciones.

CHANCE ha tenido la oportunidad de hablar con Marc Gené, el famoso piloto de carreras y probador español de F1 de Ferrari para que nos cuente de primera mano como va a ser la

CH: ¿Qué supone cambiar un coche por la nueva atracción de Port Aventura?

MG: Lo que intentamos los pilotos es responder a estas preguntas... Y sí, estas atracciones replican lo que sentimos los pilotos de Formula 1.

Los simuladores que son semiprofesionales, son muy complejos y diferentes a los juegos de consola, y si mezclas esta atracción con el acelerador vertical, sí que puedes sentir lo que sentimos los pilotos... porque en el simulador tienes la parte ergonómica, gráfica y de sensación de conducir y en el acelerador vertical tienes la parte sensitiva como las fuerzas g o la aceleración de 0 a 180 que son muy parecidas a un coche de verdad...

La única diferencia es que con el Fórmula 1 no aceleras verticalmente porque estás siempre sobre plano, excepto en la curva Eau Rouge, la más bonita del mundo, el acelerador replica esta curva, aunque de forma más fuerte, en Ferrari Land recrean la curva favorita por los pilotos. Resumiendo, ambas atracciones reflejan la idea de los pilotos, cualquier aficionado que venga al parque va a sentir lo mismo.

CH: ¿Nos vamos a sentir como Marc Gené?

MG: Sí, o incluso mejor, porque luego está la historia de Ferrari, y la parte didáctica, uno va a poder sentirse piloto de Fórmula 1.

FERRARI LAND: "ESA FOTO DEL NIÑO EN UN FERRARI, ES MUY BONITO"

CH: ¿Para niños? ¿Edades?

MG: De todas las edades, hay un circuito concreto para ellos, que pueden hacerlo desde muy pequeños. Se van a poder sentirse como en un Ferrari, por el color y el caballo de la marca, con la que los niños se sienten más identificados cuando son pequeños, como le pasó a mi hijo.

Para los niños poderse montar en un Ferrari, con cierto riesgo y esa foto de los padres del niño con el Ferrari, es muy bonito... Y ambos pueden recorrer de forma conjunta los 600 metros de circuito a la vez. Y va a haber un simulador de dimensiones más pequeñas para ellos y los amantes de los videojuegos lo van a disfrutar.

CH: Para planificar nuestro viaje, ¿cuánto tiempo se necesita para ver Ferrari y luego el resto de Port Aventura?

MG: Se necesita un día para poder recorrer Ferrari Land.

CH: ¿De quién ha sido la idea de Ferrari o el parque?

MG: Ha sido un conjunto de sinergias, la marca sabía que PortAventura está muy bien dirigida, de confianza, tranquilidad y que se ponía en muy buenas manos, debido a la gran gestión del parque.

Y ellos se asociaban con una marca icónica, mítica,... todo sumaba y encajaba. Nosotros teníamos algo de experiencia en el Parque de Abu Dabhi, pero ellos son los expertos en parques y nosotros queremos transmitir este sueño. Ferrari es de las marcas mas fuertes del mundo.

FERRARI DE LA EXCLUSIVIDAD DE LOS 6.000 USUARIOS AL MILLÓN DE SEGUIDORES PARA QUE LA GENTE LO VIVA

(Continua Marc Gené) Se espera una afluencia de público de un millón de personas y queremos que sean más de 6.000 (usuarios de Ferrari en el mundo) los que disfruten de nuestros productos. Pasar de 6.000 al millón, queremos dejar esa exclusividad y que la gente lo viva...

CH: ¿No os da vértigo tiraros al vacío?

MG: A mi no, pero creo que a todos los pilotos nos gusta, por la sensación de cosquilleo en el estómago y es por esto que nos gustan las atracciones.

La sensación es diferente porque vas con la cara descubierta, vas menos atado que un Fórmula 1 (que llevan 6 cinturones)...

Son las mismas sensaciones pero con una posición diferente, un poco más libre y esto a los pilotos nos gusta, cuando Alonso, Vettel y Raikkonen... les pasó en Abu Dabhi y ahora cuando lo prueben aquí el Ferrari Land, va a ser lo mismo,... Todos bajan de la atracción con una sonrisa y con ganas de repetir.

CH: ¿Y para la gente que no se atreve? La atracción pasa de 0 a 180 en 5 segundos, muy parecido a un Fórmula 1.

MG: Para la gente que no se atreva... Es primer lugar te subes en un Fórmula 1, pero hay gente que no le gusta, porque son 112 metros hacia arriba y habrá gente que no quiera probarlo, entonces va a haber una tribuna, que es algo novedoso, parecida a la tribuna de los circuitos, dedicadas a la gente que no quiera subir o que quiera ver la cara de los usuarios antes, y después de la atracción.

Hay actividades como ¿Qué viven los mecánicos? El cambio de ruedas se realiza en 2 segundos y uno va a poder cambiar las ruedas como un técnico. Y la atracción estrella secreta Ferrari Experience, que se desvelará en breve y es altamente recomendable.

Total que puedes hacer acción, 'ges' y vivir el orgullo de la historia de Italia y Ferrari.

La atracción es la más alta de Europa, el más rápido, y el rollback y nunca sabes que va a pasar, porque la atracción retrocede y dependiendo de las condiciones meteorológicas pasa una cosa u otra y da la sensación de que "se rompe", que es algo que buscan los frikis de los parques de atracciones... y en esta atracción puede suceder...

¡Uy, uy! ¿Te animas?