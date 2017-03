Fujitsu gana el '2017 Citrix Innovation Award for Partners'

Fujitsu ha sido la compañía ganadora del '2017 Citrix Innovation Award for Partners', un premio que reconoce a la multinacional nipona por ofrecer su solución de 'Desktop as a service' (GoDaaS) al Gobierno de Nueva Zelanda en sólo cuatro días después de un terremoto de gran alcance que cortó el acceso a sus infraestructuras tecnológicas.

Fujitsu 'Government Desktop as a Service' es una solución basada en 'cloud' que permite el acceso seguro a las aplicaciones críticas y actualmente está siendo desplegada por más de 3.000 usuarios en cuatro agencias gubernamentales de Nueva Zelanda.

Desarrollada como una solución de 'cloud' híbrida en una de las arquitecturas multi-tenanted de Citrix y los despliegues de XenAppy XenDesktop a nivel mundial, 'GoDaaS' permite a los usuarios trabajar desde cualquier lugar y momento, proporcionando una experiencia de usuario a través de cualquier dispositivo final a partir de escritorios tradicionales o virtuales.

La agencia gubernamental encargada de recolectar y producir información estadística del Gobierno de Nueva Zelanda, Statistic New Zeland, estaba trabajando en este proyecto que tenía una duración de seis meses cuando un terremoto de 7,8 grados golpeó el país en noviembre del 2016, causando daños catastróficos en sus oficinas centrales.

El acceso físico a los sistemas TI quedó cortado. Fujitsu ayudó a crear un entorno productivo de oficina y 'desktop' para más de mil trabajadores, en sólo cuatro días, que permitió a los empleados de esta agencia trabajar desde su casa durante semanas incluso cuando las réplicas siguieron.

Con este premio, Citrix reconoce a los socios que crean las soluciones más innovadoras basadas en su tecnología. Fujitsu también consiguió premios en cuatro categorías del nuevo Citrix System Integrator Awards, como 'Largest Deal of 2016', 'The Most Innovative Mobility Solution', 'Most Innovative Marketing' y 'EMEA System Integrator (SI) leadership'.