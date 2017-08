Google introduce previsualizaciones automáticas para los vídeos de las búsquedas desde el móvil

La aplicación de Google incorporará a lo largo de esta semana una novedad en su versión para dispositivos móviles: los vídeos que aparecen como resultados en las búsquedas dispondrán de previsualizaciones que se mostrarán de manera automática.

Las previsualizaciones se muestran no solamente en las búsquedas específicas de vídeos a través de la plataforma, sino a través de la galería de vídeos que se despliega en la parte superior de la pantalla cuando el usuario lleva a cabo búsquedas concretas, como sobre el 'draft' de la NBA, por ejemplo. Tienen como principal objetivo que el usuario encuentre lo que busca de una manera más rápida.

Para no consumir una elevada cantidad de datos móviles de los usuarios, Google ha informado que las previsualizaciones estarán habilitadas por defecto para funcionar solamente cuando el móvil está conectado a una red WiFi, no así con conexión de datos. No obstante, es posible desactivar la función desde el menú de opciones de Google o Chrome.