El IGME presenta mañana la garrapata conservada en ámbar que ha demostrado la coexistencia parasitaria con dinosaurios

El equipo investigador responsable del descubrimiento internacional de la nueva especie 'Deinocroton draculi' presenta este miércoles 20 de diciembre en la sede del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) las piezas de resina fósil en las que se hallaron evidencias de la relación de parasitismo entre las garrapatas y los dinosaurios hace 100 millones de años.

Según el IGME, esta pieza constituye una "oportunidad única" de contemplar los fragmentos de ámbar que contienen una pluma de terópodo y una garrapata "que han dado la vuelta al mundo". De hecho, destaca que medios como 'The New York Times', 'The Guardian', 'National Geopraphic', 'Asahi Shimbun', 'BBC' o 'La Reppublica', entre otros, se han hecho eco del hallazgo del equipo liderado por el investigador Enrique Peñalver, del IGME.