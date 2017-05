Irene Villa: "Los niños que no tienen ninguna dicapacidad aprenden mucho de los que sí son especiales"

La polifacética Irene Villa estará el próximo sábado en Mallorca para celebrar por tercer año consecutivo la iniciativa "Un mar de capacidades" que organiza su Fundación, con el fin de realizar deportes náuticos para favorecer la integración de personas con discapacidad y ayudar a otras entidades como la Fundación Down i mès y la ONG Ayuda al Chad.

IV: Por supuesto que estoy a favor de los campamentos inclusivos, porque creo que no deben estar apartados, para evitar esa marginación que corría tiempo atrás. Además los niños que no tienen ninguna discapacidad aprende muchísimo de estas personas que, como yo siempre digo, no son ordinarias son extraordinarias. ¡Y tienen tanto que ofrecer a la sociedad! Por eso nos encanta que el sábado sea su día, sean ellos los protagonistas y nos aporten tanto a los demás.