Kaspersky recurre la directiva que prohíbe el uso de sus productos en agencias del Gobierno de Estados Unidos

La compañía rusa de ciberseguridad Kaspersky Lab ha presentado un recurso de apelación en virtud de la Ley de Procedimiento Administrativo estadounidense a efectos de exigir la impugnación de la Directiva Operativa Vinculante, que prohíbe a las agencias del Gobierno del país el uso de los productos y soluciones de Kaspersky.

La compañía ha afirmado en un comunicado que la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estadounidense es "inconstitucional" y se sustenta en fuentes públicas "subjetivas y no técnicas", tales como artículos de prensa, declaraciones y rumores "no corroborados y a menudo anónimos".

Además, Kaspersky Lab ha asegurado que el DHS no le ha proporcionado el debido proceso legal para refutar las alegaciones "no demostradas" de la directiva, y no ha aportado "ninguna prueba de delito" por parte de la compañía rusa.