King Barcelona: Así se vive desde dentro la industria del desarrollo de videojuegos

Barcelona es un importante enclave para la industria del desarrollo de videojuegos en España y King lo sabe bien. Esta compañía, conocida en todo el mundo por crear el juego Candy Crush, cuenta en la ciudad condal con un estudio, que abrió sus puertas hace cuatro años medio y que se encuentra dirigido por Oriol Canudas.

Este estudio en concreto se ha encargado de cuatro de los títulos de King: Papa Pear, Diamond Digger, Bubble Witch 2 y el último en llegar, Bubble Witch 3. Todos ellos mantienen las características que han hecho populares de los juegos de King: "un juego corto que tiene que ser jugable en cualquier sitio", como expresa Canudas.

Los juegos de King se caracterizan por su sencillez, y por atrapar a personas a las que ni siquiera les gustan los videojuegos. "Con Candy Crush mucha gente jugó su primer juego", asegura el responsable del estudio, quien reitera que "mucha gente se convirtió al mundo de los juegos" por este título.

El éxito de Candy Crush, y del resto de títulos de King, radica en que se trata de juegos que permiten jugar en cualquier parte --en casa o en el transporte público--, con partidas que duran uno o dos minutos y que son, además, multiplataforma, ya que se encuentran en el móvil, pero también en Facebook.

"Nuestro foco es hacerlo accesible, hacerlo rápido, hacerlo corto y que sea de grandísima calidad. Que en ese minuto tengas la experiencia completa", explica Canudas, que abre las puertas del estudio para enseñarnos cómo funciona la industria del desarrollo de videojuegos desde dentro.

BARCELONA, A LA CABEZA DEL DESARROLLO DEL VIDEOJUEGO ESPAÑOL

Lo que hace este estudio instalado en Barcelona es solo un ejemplo de lo que el sector del videojuego, en cuanto a desarrollo, puede ofrecer. En la ciudad "se están montando estudios propios", mientras que "las empresas de fuera llegan a Barcelona para montar también sus centros de trabajo", explica Canudas.

Barcelona hace "un efecto llamada". "El talento llama al talento, la inversión llama a la inversión", asegura. Canudas considera que es muy importante que se pongan facilidades para "generar empleo en sectores de valor añadido, del sector terciario y de talento", como es el del videojuego. "Se trata de un sector de futuro, con crecimientos anuales en todo el mundo del juego de un 8% y en el mundo del móvil de más de un 20%", ha apostillado.

"El juego, el entretenimiento, es el futuro", sentencia el responsable del estudio, quien insiste en que "Barcelona está liderando el proceso", al tiempo que espera que ese proceso se repita en otras muchas ciudades.

Dentro del sector del videojuego, el juego móvil ha llegado para quedarse. Especialmente desde que la mejora de los dispositivos han permitido que puedan soportar potencias de carga y capacidad de gestión a la altura de los ordenadores de sobremesa y las consolas, como indica Canudas.

EL FUTURO DE LOS JUEGOS CASUALES

King pertenece a Activision Blizzard desde febrero de 2016, que añadió a sus populares franquicias, Call of Duty o World of Warcraft, por citar alguna, los juegos móviles de la desarrolladora, que al termino del tercer trimestre de 2016 contaba con una red de más de 394 millones de usuarios activos mensuales.

Precisamente World of Warcraft es uno de los juegos que más triunfan entre las competiciones de los deportes electrónicos, conocidos como eSports. Una nueva experiencia, como comenta Canudas, que hace que el juego trascienda a la marca y a la propia experiencia de juego, rodeada de competiciones o retransmisiones.

Ante la pregunta de si veremos una competición de Candy Crush, Canudas lo tiene claro: "no se puede descartar nada". De hecho, afirma que "los juegos casuales también llegarán a este tipo de experiencias algún día".

EL NUEVO LANZAMIENTO

Bubble Witch 3, el nuevo lanzamiento del estudio de Barcelona, "es muy placentero jugar". "En un momento haces un viaje mágico donde te conviertes en nuestra protagonista Stella, viajas con ella. Tienes una aventura y realmente te puedes abstraer un rato de los problemas del día a día", indica.

Pero "que sea simple o que sea fácil no significa que no sea muy completo", asegura el responsable del estudio. Durante la presentación ante la prensa del Bubble Witch 3, Canudas ha explicado que muchas de las novedades que introduce este título parecen simples una vez se juega, pero que en el proceso de diseño y desarrollo no lo fueron tanto.

En este sentido, ha puesto de ejemplo el rayo que sale de la barita de Stella para explotar burbujas. La idea de poder dirigirlo en distintos ángulos, al final parece simple, pero detrás de ella hay muchas horas de trabajo.

Un trabajo del que se ha encargado en exclusiva este equipo de Barcelona, ya que como explica Canudas, cada equipo, cada estudio, se encarga de la concepción y el desarrollo de un proyecto y de sus actualizaciones tras su lanzamiento. Es decir, el equipo se encarga del juego a lo largo de toda su vida útil.