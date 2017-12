The Legend of Zelda: Breath of the Wild, galardonado como mejor videojuego del año en los premios Titanium

Portaltic/EP

El videojuego The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha sido reconocido como el mejor del año en los premios Titanium, que se han entregado este lunes en una gala organizada por el festival de videojuegos Fun & Serious en el museo Guggenheim de Bilbao.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild, además de ser reconocido como el mejor juego del año, se impuso también como Mejor Juego de Aventura/Rol. A este título se suman otros videojuegos premiados como Cupheap, vencedor en la categoría de Mejor Diseño Artístico; Super Mario Odyssey, distinguido con el premio al Mejor Diseño de Juego; y Horizon: Zero Dawn, merecedor de dos galardones, al Mejor Diseño Narrativo y a la Mejor Interpretación en Castellano.

Por su parte, Hellblade, Senua's Sacrifice se ha impuesto como el Mejor Videojuego Independiente, mientras que RiME, el videojuego del estudio Tequila Works, ha obtenido el reconocimiento como Mejor Desarrollo Nacional, así como a la Mejor Banda Sonora.

Por géneros, Forza Motorsport 7 ha vencido en la categoría de Mejor Juego Deportivo, mientras que Wolfenstein II: The New Colossus se ha distinguido como Mejor Juego de Acción, y Mario + Rabbids: Kingdom Battle, como Mejor Juego Familiar/Social.

El resto de premios recayeron en Antura and the Letters, un juego pedagógico para aprender las grafías árabes, reconocido como Mejor 'Serious Game', y en Greyfall: The Endless Dungeon, con el trofeo al Mejor Proyecto Universitario.

Durante la gala de los premios Titanium, el festival Fun & Serious ha concedido también tres premios honoríficos que han recaído en John Romero (Premio Bizkaia), creador de Doom y Wolfenstein; Jordan Mechner (Premio Honorífico), autor de Prince of Persia, y Jeff Kaplan (Premio Vanguardia), desarrollador de World of Warcraft y Overwatch.