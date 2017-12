'Mago por un día': magia y humor para toda la familia

De Solo para adultos a Mago por un día. Karim, cambia de público y tras el éxito de su anterior obra, ahora saca su lado más tierno, adecuando su nuevo espectáculo de magia cómica a toda la familia.

Karim: "Mago por un día es un 60-40, un porcentaje bastante elevado de magia, un 60 de magia y 40 de humor. En Solo para adultos, era un 70 humor y 30 magia. Lo que trato de hacer es un recorrido por todas las especialidades de la magia:, cómica, manipulación... excepto magia de cerca que no se puede hacer, porque hay mas de 300 butacas, yo creo que lo que el público va a ver es un recorrido por todas las disciplinas bastante completo".

Karim: Mucha gente que veía el espectáculo de Solo para adultos, me preguntaba que cuando podrían venir a verme con sus hijos. Anteriormente ya había hecho magia para todos los públicos, así que con esto, ahora vuelvo.

CH: ¿Te has preparado de forma diferente para dirigirte a todo el público?

Karim: Trato de mantener la esencia de lo que soy yo, con mi propio estilo. Además también creo que a los niños hay que tratarlos como lo que son, pero también como adultos. Yo cuando veo los espectáculos estos en los que se dirigen a los niños con un tono demasiado infantil, pues me pongo un poco nervioso. Además yo creo que ellos también quieren que se les trate como a adultos y a la hora de hacer magia lo cogen todo mucho más rápido, es difícil sorprenderles.

"Además juego mucho con la participación del público. Nunca sabemos como va a reaccionar, algunas veces genial, otras son muy tímidos, no es ciencia, entonces no sabemos como van a reaccionar, es una ventaja para mi. Me deja una parte a la improvisación y a la sorpresa".