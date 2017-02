Mediciones por satélite de más de 60 grados en el centro de Australia

La intensa ola de calor de febrero de 2017 ha sido notable en Australia, incluso para lo normal en este país, donde un cinturón de alta presión aporta pulsos de aire caliente y seco en el verano.

Cuando a principios de mes, un anticiclón se estancó en el centro de Australia, las temperaturas extremas surgieron primero en Australia del Sur y Victoria y luego se extendió a Nueva Gales del Sur, Queensland y Territorio del Norte.

Con los murciélagos sobrecalentados cayendo de los árboles y los incendios forestales ardiendo fuera de control, las temperaturas rompieron récords en muchas áreas, informa la NASA.

Este mapa muestra las temperaturas máximas de la superficie terrestre entre el 7 y el 14 de febrero de 2017, un período en que ocurrió parte del calentamiento más extremo, y que registra tonos de color equivalentes a más de 60 grados Celsius en zonas del centro del país. El mapa se basa en los datos recogidos por el espectrorradiómetro de imágenes de resolución moderada (MODIS) en el satélite Terra de la NASA.

Representa las temperaturas de la superficie terrestre, no las temperaturas del aire. Las temperaturas de la superficie terrestre reflejan lo caliente que la superficie de la Tierra se sentiría al tacto en un lugar particular. A veces pueden ser mucho más calientes o más fríos que las temperaturas del aire.

El 12 de febrero de 2017, la temperatura del aire subió a 46,6 ° C en la ciudad costera de Port Macquarie, Nueva Gales del Sur, rompiendo el récord histórico de la ciudad en 3,3 grados Celsius. Dos días antes, la temperatura promedio máxima en toda Nueva Gales del Sur alcanzó un récord de 42.4 ° C, un récord que se rompió al día siguiente cuando subió a 44.0 ° C.

En algunos lugares, la duración de la ola de calor ha sido notable. Mungindi, una ciudad en la frontera de Queensland y Nueva Gales del Sur, sufrió 52 días seguidos cuando las temperaturas máximas superaron los 35 ° C, un récord para Nueva Gales del Sur.

Muchos científicos ven olas de calor excepcionales como esta como parte de una tendencia más amplia. Por ejemplo, un estudio publicado por el Consejo de Clima de Australia concluyó que las olas de calor

-definidas como al menos tres días de temperaturas inusualmente altas- crecieron significativamente en duración, intensidad y frecuencia entre 1971 y 2008.