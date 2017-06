Microsoft ha dado a conocer nuevos detalles de su nueva consola, hasta ahora conocida como Project Scorpio, que desde este momento recibe el nombre de Xbox One X, así como más de 40 títulos que llegarán al mercado, compatibles con Xbox.

Presentada como "la consola más potente del mundo", Xbox One X es compatible con todos los accesorios y juegos de Xbox One. La consola es, además, la consola más pequeña que han construido, aun con todos los avances que integra. Llegará al mercado con un precio de 499 dólares.

Playerunknown's Battlegrounds es un shooter de Bluehole que llegará en exclusiva a Xbox. También serán exclusivos Deep Rock Galactic; State of Decay 2, que llegará en primavera de 2018; y The Darwin Project.

En exclusiva, llegarán también The last night, The arftful escape, Codevein, Sea of Thieves. De este último, la compañía ha mostrado un gameplay, de este juego, que llegará a principios de 2018. ç