Microsoft anuncia nuevas ediciones limitadas de Xbox One X y Xbox One S

Microsoft ha sido la empresa encargada de inaugurar la Gamescom 2017 de Colonia con una conferencia en la que se esperaban novedades de Xbox One X, la nueva versión de su consola, que llegará con una edición limitada, además de anunciar dos nuevos packs limitados para Xbox One S.

Aunque aún no ha llegado al mercado, Xbox One X ya cuenta con su propia edición limitada y "diseñada para los mayores fans", como ha adelantado Microsoft. La edición Project Scorpio coge el nombre en clave que se dio a Xbox One X antes de su presentación oficial, y precisamente esta denominación aparece impresa en la consola y en el mando. Xbox One X Edición Project Scorpio llegará al mercado el 7 de noviembre, con un número muy limitado de unidades, por un precio de 499 euros.