Los NINIS ¿Por qué hay jóvenes que no quieren estudiar ni trabajar? Claudia.

Hemos vuelto a hablar con Claudia Rodríguez, la hija de Úrsula Calvo, la dueña del prestigioso Centro de meditación de Úrsula Calvo en el que se han interesado incluso en The Economist.

Claudia Rodríguez nos ha contestado a las preguntas que muchos nos hacemos sobre los 'ninis' y sus motivos para serlo, a sus 18 años, Claudia puede entender mejor a los jóvenes de su edad que deciden no estudiar ni trabajar.

P: ¿Por qué os cuesta madurar tanto? ¿Por qué hay jóvenes que no quieren trabajar ni estudiar?

CR: Puedo decir que a nivel de jóvenes sí puede tener que ver mucho con las consecuencias. Tu si quieres ser libre, libre a nivel material, libre de irte a tomar unas cañas, tener el dinero para irte a tomar unas cañas. Hay que enseñar que en la vida hay una causa y un efecto, si tu no trabajas y no estudias, perfecto, no trabajarás, no estudiarás, tampoco te podrás ir de cervezas. Pero lo que yo no voy a hacer es darte la paga eternamente, hasta que estés aquí con 32 años y yo te sigo dando la paga. ¿Que no te apetece trabajar? Perfecto, ¿que no te apetece estudiar? Perfecto, pues espero que tampoco te apetezca irte de cervezas. Espero que tampoco te apetezca irte de viaje, espero que tampoco te apetezca comer mucho. Hay que enseñar esa causa y ese efecto.

P: ¿Y cómo se debe tratar la manipulación? ¿Qué hay que contestarle a tu hijo cuando te dice: Pues si no me das la paga me voy de casa?

CR: ¡Vete, la puerta está abierta! A lo mejor se va de casa y aprende muchísimo y vuelve completamente cambiado. Al final estamos testando, que no me haces caso cuando te manipulo pues te digo que me voy de casa, que eso a los padres les suele molestar mucho, si no me haces ni puñetero caso cuando me voy de casa, te digo: "Tira, porque confío en que lo que te vaya a pasar va a ser perfecto porque necesitas aprender algo de las situaciones que te pasen en la vida igual que yo he aprendido de lo que me ha pasado a mi". No es mejor pensar: "O sea, no quiero que cometas mis errores". Eso puede ser un pensamiento egoísta: "Tú has tenido tus errores, tú has tenido tus aprendizajes, déjale que él también tenga los suyos".

P: Y, ¿por qué no tiene metas ni objetivos?

CR: No hay planteamiento de eso, la gente no se lo plantea. En algunos casos será Porque tiene la vida fácil en casa, en otros casos porque la tenga difícil, en otros casos porque nunca se lo ha planteado porque sus padres nunca se lo han planteado, en el colegio nunca se lo han planteado, hay mil porqués.

Luego hay otra gente que se sobrecarga con objetivos y se frustra cada vez que no los consigue, estamos otra vez en el mismo punto. Son extremos, y los extremos son del ego, entonces, cuando tú haces que los chavales tomen conciencia de: "Oye pero, ¿y tú qué quieres?" Simplemente con esa pregunta de y ¿tú qué quieres? ya les haces pensar en plan aunque te lo diga es como pues no lo sé, y ya dices ah no lo sabes, y la otra persona dice es que no lo sé, no sé que quiero, y al final ¿qué hay más potente que eso? Bueno si... quién soy, pero eso ya es otra historia. Pero al final ¿qué quieres vivir? ¿qué quieres experimentar? ¿qué quieres en tu vida?

A mi una de las cosas que más me motivaba era decir joe, es que yo no quiero estar con 50 años hablando de mis cortinas. Por favor me muero, no quiero estar hablando de mis hijos y de mis cortinas. Eso es lo que más me motivaba a mi pero por ejemplo mi mejor amiga , que es una persona súper amorosa, campechana, humilde, es una persona que no tiene grandes necesidades, está a gusto, y la tía hace cosas pero no tiene grandes... pero si sabe lo que quiere. Ella dice, mira, yo no quiero ser multimillonaria, yo quiero tener a mi familia, tener mi casa, quiero estar a gusto, quiero hacer una labor... tiene clarísimo lo que quiere. O sea no se trata de algo determinado, de que quieras algo grande, se trata de que sientas que tu vida tiene algún sentido y que no estás aquí de pasaje.