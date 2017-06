Nintendo Spotlight, el evento de la compañía japonesa en el E3 de Los Angeles, ha mostrado los próximos títulos que llegarán a las consolas de la compañía, especialmente para Switch, que contará con su propio RPG de Pokémon.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild tendrá disponible nuevos contenidos descargables en las expansiones 'Master Trials' , disponible el 30 de junio, y 'The Champions' Ballad' , sin fecha, ambos para Switch y Wii U. Llegarán con nuevas figuras amiibo.