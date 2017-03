Nintendo Switch se convierte en el mejor lanzamiento de una consola en España, con más de 44.000 unidades vendidas

Nintendo Switch llegó al mercado el viernes 3 de marzo y en su primer fin de semana a la venta en España ha logrado vender un total de 44.673 unidades, de acuerdo con los datos de ventas de Nintendo Ibérica, lo que la convierte, según la consultora GfK en España, en el mejor lanzamiento de una consola en el país.

Pero Nintendo Switch no se ha vendido sola, como recuerdan desde Nintendo en un comunicado. La última entrega de la serie The Legend of Zelda también ha conquistado a los jugadores españoles y The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha sumado 39.566 unidades vendidas en su primer fin de semana en las tiendas.

Si a la cifra de la versión para Switch se suman las unidades vendidas para Wii U, el juego ha vendido un total de 51.382 unidades. Según GfK, es el mejor lanzamiento de un videojuego en formato físico en su primera semana a la venta de lo que va de año.

Nintendo Switch está diseñada para jugar en el televisor, pero es capaz de convertirse en un instante en una consola portátil para que el usuario decida en todo momento cuándo, dónde y cómo juega a sus videojuegos favoritos.

La consola incorpora AND de todas las consolas de Nintendo y, en particular, recupera la esencia de la primera consola de Nintendo, lanzada en Japón como Famicom o 'Family Computer', al traer de serie dos mandos con los que jugar, esto es, la experiencia multijugador inmediata.

Por su parte, The Legend of Zelda: Breath of the Wild representa, como apunta la compañía, como la entrega más rupturista de la saga y es, además, el juego más grande y costoso diseñado por Nintendo.