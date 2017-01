Nintendo Switch saldrá a la venta en todo el mundo el 3 de marzo

Nintendo ha anunciado este viernes que la esperada consola Nintendo Switch llegará el viernes 3 de marzo a todo el mundo. Un nuevo concepto de consola, un híbrido entre sobremesa y portátil que permitirá a los jugadores comenzar la partida en casa y acabarla fuera de ella.

Nintendo Switch, además de conectarse al televisor, se puede transformar al instante en una consola portátil con una pantalla de 6,2 pulgadas. Por primera vez, los usuarios tienen la posibilidad de jugar con su consola doméstica donde quieran y cuando quieran.

La batería cuenta ofrece una autonomía que puede superar las seis horas, aunque puede variar en función de los programas que se utilicen y de las condiciones en las que se haga. Por ejemplo, se puede jugar en torno a tres horas a The Legend of Zelda: Breath of the Wild sin recargar. Fuera del hogar, Nintendo Switch se puede cargar fácilmente enchufando el adaptador de corriente al conector USB de la consola.

Por su parte, la versatilidad de los 'Joy-Con' permite descubrir nuevas formas de jugar: será posible jugar con un 'Joy-Con' en cada mano o hacerlo con ambos encajados en el soporte para mandos 'Joy-Con' para que funcionen como un solo mando. También cabe la posibilidad de acoplarlos a la consola para jugar en modo portátil, y se pueden compartir con amigos para disfrutar en compañía de aquellos juegos que ofrezcan modos para dos jugadores.

Cada 'Joy-Con' funciona como un mando independiente al contar con un conjunto completo de botones y dispone de su propio acelerómetro y giroscopio, lo que posibilita el control por movimiento de forma independiente a izquierda y derecha.

Nintendo Switch integra también una serie de prestaciones que la hacen más interactiva. Por un lado, el 'Joy-Con' izquierdo tiene un botón de captura para poder compartir pantallas en redes sociales, por ejemplo. El 'Joy-Con' derecho, por su parte, dispone de un punto NFC que permite usar figuras amiibo, así como de una cámara infrarroja de movimiento que detecta la distancia, la forma y el movimiento de los objetos cercanos en los juegos diseñados para ello.

Entre otras cosas, la cámara infrarroja es capaz de determinar a qué distancia se encuentra la mano del jugador y si está haciendo el gesto de piedra, papel o tijera. Otra característica de los 'Joy-Con' es la vibración HD, que dota a los juegos compatibles de una vibración mucho más realista que antes.

Se pueden conectar hasta ocho consolas de manera inalámbrica mediante la comunicación local. Asimismo, la consola permite disfrutar de partidas multijugador en línea mediante la conexión WiFi.

Además, Nintendo ha revelado un nuevo servicio de suscripción 'online' que comenzará como prueba gratuita en el lanzamiento de la consola y que incluye una aplicación para dispositivos inteligentes que estará disponible en verano de 2017 y permitirá invitar a amigos a echar una partida en línea, quedar para jugar en un momento determinado, y chatear mientras juegan a títulos compatibles.

La consola tendrá un precio de 299 dólares, según ha explicado Nintendo en su presentación oficial, aunque el precio en Europa está aún por confirmar, si bien en España, la consola puede reservarse ya a un precio de 329,95 euros en las tiendas Game.

El pack de la Nintendo Switch incluirá los mandos 'Joy-Con' y un soporte para mandos 'Joy-Con', que permite acoplar ambos 'Joy-Con' para que funcionen como un solo mando, así como la base de la consola y conectores necesarios para empezar a jugar. Se pondrán a la venta dos versiones: una con los 'Joy-Con' grises y otra con un 'Joy-Con' de color azul neón y otro rojo neón.