L.A. Noire ya disponible para Nintendo Switch, PS4 y Xbox One

Rockstar Games ha anunciado que las nuevas versiones mejoradas del thriller policíaco L.A. Noire ya están disponibles desde este martes para las plataformas Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One.

L.A. Noire para PlayStation 4 y Xbox One incluye el juego original completo y todo el contenido descargable, además de novedades técnicas, como iluminación y nubes mejoradas, nuevos ángulos de cámara cinematográficos, texturas de alta resolución, ente otras. El título funciona a 1080p de forma nativa en las consolas PlayStation 4 y Xbox One, y a 4K en PlayStation 4 Pro y Xbox One X.