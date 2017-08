Nuevos algoritmos ayudan a robots a corregir errores sobre la marcha y aprender unos de otros

Investigadores del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Leicester han publicado un artículo en la revista 'Neural Networks' en el que se describen los fundamentos matemáticos de los nuevos algoritmos que permitirían a la Inteligencia Artificial recopilar informes de errores y corregirlos inmediatamente sin afectar las habilidades existentes, acumulando correcciones que podrían ser usadas para futuras versiones o actualizaciones.

"Múltiples versiones de analíticas de Big Data de Inteligencia Artificial se han desplegado hasta la fecha en millones de computadoras y gadgets en varias plataformas", explica el profesor Alexander Gorban, del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Leicester, que añade que estas "están funcionando en redes no uniformes e interactúan".

"HASTA EL MOMENTO NO EXISTÍA TAL TECNOLOGÍA"

"Parece ser muy natural que los humanos puedan aprender de sus errores inmediatamente y no repetirlos (al menos, los mejores de nosotros). Es un gran problema cómo equipar la Inteligencia Artificial con esta habilidad". Pero, según Alexander Gorban, los investigadores han descubierto recientemente que es posible una solución a este problema.

"En este trabajo, demostramos que en altas dimensiones e incluso para muestras exponencialmente grandes, los clasificadores lineales en su forma clásica de Fisher son lo suficientemente poderosos como para separar los errores de las respuestas correctas con alta probabilidad y para proporcionar una solución eficiente al problema del corrector no destructivo", explica.

Los métodos iterativos de aprendizaje de la máquina nunca son baratos para el Big Data y los enormes sistemas de Inteligencia Artificial. Por este motivo, los investigadores sugieren que el corrector debe ser no-iterativo con los correctores reversibles necesarios para reconfigurar y fusionar las correcciones locales, ya que hay una necesidad desesperada en un procedimiento de corrección barato, rápido y local que no dañe habilidades importantes de los sistemas de IA en el curso de la corrección.

"El desarrollo de grandes sistemas inteligentes sostenibles para el Big Data requiere la creación de tecnología y métodos para correcciones rápidas no destructivas, no iterativas y reversibles", señala Tyukin, que subraya que "hasta el momento no existía tal tecnología.