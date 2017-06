OnePlus presentará el 20 de junio su nuevo 'smartphone' insignia, el OnePlus 5

OnePlus, el fabricante chino de 'smartphones', ha anunciado que su próximo terminal insignia, el OnePlus 5, será presentado en un evento que se celebrará el 20 de junio. La puesta de largo pública del teléfono tendrá lugar en un evento organizado por la compañía a las seis de la tarde del día 20, como ha confirmado la compañía a través de su web.

Más allá de la fecha y la hora, OnePlus no ha confirmado aún el lugar de celebración del evento de presentación mundial. No obstante, la compañía ha convocado otros eventos en varias ciudades del mundo, como Londres, Nueva York, París, Berlín y Ámsterdam, que tendrán lugar después del acto general.

OnePlus podría cambiar también el eslógan con el que promocionará el 'smartphone', cambiando el anterior, "Never Settle" ("Nunca conformarse"), por el nuevo "Focus on What Matters" ("Centrarse en lo que importa"), tal como ha quedado reflejado en la web del fabricante chino. OnePlus 5 será la segunda generación de 'smartphones' de la compañía tras los modelos OnePlus 3 y 3T.