Pobreza, población y consumo, mal modelados en el cambio de la Tierra

Una investigación internacional presenta amplia evidencia de la necesidad de un nuevo paradigma de modelaje que incorpore las retroalimentaciones que el Sistema Tierra tiene sobre los seres humanos, y proponen un marco para la futura modelización que serviría como una guía más realista para la formulación de políticas y el desarrollo sostenible.

Así, señalan que hay retroalimentaciones críticas ausentes en los modelos climáticos que no se consideran en políticas de medio ambiente, clima y económicas, sobre todo la desigualdad, el consumo y la población.

Doce de los 20 coautores son de la Universidad de Maryland, junto a otras universidades (Universidad de Northeastern, Universidad de Columbia, Universidad de George Mason, Universidad de Johns Hopkins y Universidad de Brown) y otras instituciones (Joint Global Change Research Institute, University Corporation for Atmospheric Research, el Institute for Global Environment and Society, el instituto RIKEN de Japón, y el Goddard Space Flight Center de la NASA) también representadas.

El estudio explica que el Sistema Terrestre (por ejemplo, la atmósfera, el océano, la tierra y la biosfera) proporciona al Sistema Humano (por ejemplo, los seres humanos y su producción, distribución y consumo) no sólo las fuentes de sus insumos (agua, biomasa y materiales), sino también los sumideros (por ejemplo, la atmósfera, los océanos, los ríos, los lagos y las tierras) que absorben y procesan sus productos (por ejemplo, emisiones, contaminación y otros desechos).

Titulado "Modelización de la sostenibilidad: Población, desigualdad, consumo y acoplamiento bidireccional de la Tierra y los sistemas humanos", el documento describe cómo el rápido crecimiento en el uso de los recursos, el cambio en el uso de la tierra, las emisiones y la contaminación ha convertido a la humanidad en el principal motor del cambio en la mayoría de los sistemas naturales de la Tierra, y cómo estos cambios, a su vez, tienen efectos críticos sobre los seres humanos con consecuencias costosas y graves, incluyendo la salud y el bienestar humanos, el crecimiento económico y el desarrollo e incluso la migración humana y los conflictos sociales. Sin embargo, el artículo argumenta que estas interacciones de dos vías ("acoplamiento bidireccional") no están incluidas en los modelos actuales.

La revista multidisciplinaria de la Oxford University Press, National Science Review, que ha publicado el documento, ha destacado el trabajo en su número actual, señalando que "la tasa de cambio de las concentraciones atmosféricas de CO2, CH4 y N2O [los gases primarios de efecto invernadero] han crecido más de 700, 1.000 y 300 veces (respectivamente) en el período posterior a la Revolución Verde en comparación con las tasas preindustriales".

"Muchos datos, por ejemplo, los datos de la concentración total de gases atmosféricos de efecto invernadero, muestran que la población humana ha sido un fuerte impulsor del impacto total de los seres humanos en nuestro planeta Tierra, especialmente después de los dos principales cambios de aceleración del régimen: Revolución Industrial (1750) y Revolución Verde (1950) ", dijo Safa Motesharrei, científico de sistemas de la Universidad de Maryland y autor principal del documento. "Para el período más reciente, mostramos que el impacto total ha crecido en promedio un 4 por ciento entre 1950 y 2010, con contribuciones casi iguales del crecimiento de la población (1.7 por ciento) y el crecimiento del PIB per cápita (2.2 por ciento). Esto se corresponde con una duplicación del impacto total cada 17 años. Esta duplicación del impacto es sorprendentemente rápida".

"Sin embargo, estos impactos humanos sólo pueden entenderse verdaderamente en el contexto de la desigualdad económica", señaló el politólogo y coautor Jorge Rivas del Instituto para el Medio Ambiente y la Sociedad Mundiales. "El uso promedio de recursos per cápita en los países ricos es de 5 a 10 veces mayor que en los países en desarrollo y los países desarrollados son responsables de más de tres cuartas partes de las emisiones acumuladas de gases de efecto invernadero de 1850 a 2000".

El geógrafo y coautor de la Universidad de Maryland, Klaus Hubacek, agregó: "La disparidad es aún mayor cuando se incluye la desigualdad dentro de los países. Por ejemplo, alrededor del 50 por ciento de la población mundial vive con menos de 3 dólares por día, 75 por ciento con menos de 8,50 dólares, y el 90 por ciento con menos de 23. Un efecto de esta desigualdad es que el 10 por ciento más alto produce casi tantas emisiones totales de carbono como el 90 por ciento inferior combinado".

El estudio explica que los aumentos de la desigualdad económica, el consumo per cápita y la población total están impulsando este rápido crecimiento en el impacto humano, pero que los principales modelos científicos de la interacción entre sistemas Tierra-Humano no emparejan bidireccionalmente los modelos del Sistema Tierra con los factores primarios de cambio en el Sistema Humano, la demografía, la desigualdad, el crecimiento económico y la migración.

Los investigadores sostienen que los modelos actuales usan generalmente proyecciones externas independientes de esos factores. "Esta falta de acoplamiento de dos vías hace que los modelos actuales probablemente pierdan retroalimentación crítica en el sistema combinado Tierra-Humano", dijo Eugenia Kalnay, miembro de la Academia Nacional de Ingeniería y coautora de la Academia Nacional de Ingeniería de la Universidad de Maryland.

"Sería como tratar de predecir El Niño con un modelo atmosférico sofisticado, pero con las temperaturas de la superficie del mar tomadas de proyecciones externas e independientes, por ejemplo, de las Naciones Unidas", dijo Kalnay. "Sin incluir las retroalimentaciones reales, las predicciones de los sistemas acoplados no pueden funcionar, el modelo se alejará de la realidad muy rápidamente".

"Ignorar este acoplamiento bidireccional de la Tierra y de los Sistemas Humanos puede llevar a perder algo importante, incluso decisivo, por el destino de nuestro planeta y nuestra especie", dijo el coautor Mark Cane, Profesor G. Unger Vetlesen de Ciencias de la Tierra y el Clima en El Observatorio de la Tierra Lamont-Doherty de la Universidad de Columbia, quien recientemente ganó el Premio Vetlesen por crear el primer modelo acoplado océano-atmósfera con retroalimentación que predijo con éxito El Niño.

Matthias Ruth, director y profesor de la Escuela de Política Pública y Asuntos Urbanos de la Universidad de Northeastern, dijo: "El resultado de no modelar dinámicamente estas regeneraciones críticas del Sistema Humano-Tierra sería que los desafíos ambientales que enfrenta la humanidad puedan ser subestimados significativamente. Además, no hay un papel explícito dado a las políticas y las inversiones para dar forma activa al curso en el que se desarrolla la dinámica, sino que, como los modelos están diseñados ahora, cualquier intervención -casi por definición- viene de fuera y se percibe como un costo. Tal modelado y la mentalidad que lo acompaña, no deja lugar a la creatividad para resolver algunos de los desafíos más apremiantes".