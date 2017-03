Los Premios L'Oréal-Unesco For Women in Science 2017 celebran el Día Internacional de la Mujer

Los Premios L'Oréal-UNESCO For Women in Science premian este año las contribuciones científicas en los campos de la física cuántica, ciencia física y astrofísica de cinco mujeres científicas de todo el mundo, que recibirán un premio de 100.000 euros cada una, en una ceremonia que tendrá lugar el próximo 23 de marzo en La Maison de la Mutualité en París.

Desde 1998, la Fundación Empresarial L'Oréal y la UNESCO se han comprometido con las mujeres en la ciencia, para aumentar el número de mujeres que trabajan en la investigación científica. Como recuerdan los impulsores de los galardones, 150 años después del nacimiento de Marie Curie, el 28% de los investigadores y el 3% de los Premios Nobel de ciencia son mujeres.

Por ello, durante los últimos 19 años, el programa L'Oréal-UNESCO For Women in Science ha trabajado para apoyar y acompañar a las mujeres investigadoras en momentos clave de su carrera. Desde que comenzó el programa, ha apoyado a más de 2.700 mujeres jóvenes de 115 países y ha premiado a 97 laureadas en la cima de sus carreras, incluyendo a las profesoras Elizabeth H. Blackburn y Ada Yonath, quienes ganaron el Premio Nobel.

El programa L'Oréal-UNESCO For Women in Science también apoyó a más de 260 jóvenes científicas en 2016 que son las "científicas del mañana", acompañándolas en un momento clave de su carrera, durante su tesis doctoral o estudios post-doctorales. A estas investigadoras se les concede una beca L'Oréal-UNESCO For Women in Science en ceremonias nacionales y regionales que tienen lugar en más de 45 países diferentes, incluyendo España.

Cada año, entre las becadas nacionales y regionales, las quince jóvenes investigadoras más prometedoras también son premiadas como 'International Rising Talents'.