Proponen usar telefónos móviles para captar ráfagas rápidas de radio cósmicas

La búsqueda de ráfagas rápidas de radio (FRB) es una oportunidad para que científicos ciudadanos ayuden a los astrónomos a encontrar y estudiar una de las especies más nuevas en el "zoológico galáctico". Es la tesis del físico teórico Avi Loeb. Así, en un comunicado del Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA), se explica cómo sería posible usando teléfonos móviles.

Los estallidos de radio rápidos (FRBs) son rápidos brotes de emisión de radio, que duran sólo una milésima de segundo, cuyos orígenes son misteriosos.

Menos de dos docenas han sido identificados en la última década usando radiotelescopios gigantes como el plato de 300 metros en Arecibo, Puerto Rico. De éstos, sólo uno ha sido identificado como originario de una galaxia a unos 3.000 millones de años luz de distancia.

Estos FRBs fueron detectados en frecuencias de radio que coinciden con las usadas por teléfonos celulares, Wi-Fi y dispositivos similares. "Los consumidores podrían descargar una aplicación de smartphone gratuita que se ejecutaría en segundo plano, supervisando frecuencias apropiadas y enviando los datos a una instalación central de procesamiento", señala el comunicado.

"Un FRB en la Vía Láctea, esencialmente en nuestro propio patio trasero, se extendería sobre todo el planeta a la vez. Si miles de teléfonos celulares captaran un chasquido de radio casi al mismo tiempo, sería una buena señal de que hemos encontrado un evento real", explica el autor principal de esta investtigación, Dan Maoz, de la Universidad de Tel Aviv.

Encontrar un FRB en la Vía Láctea podría requerir un poco de paciencia. Basados en los pocos, más distantes, que han sido vistos hasta ahora, Maoz y Loeb estiman que uno nuevo podría aparecer en la Vía Láctea una vez cada 30 a 1.500 años. Sin embargo, dado que algunos FRBs son conocidos por estallar repetidamente, tal vez durante décadas o incluso siglos, podría haber uno activo en la Vía Láctea hoy. Si es así, el éxito podría convertirse en un evento anual o incluso semanal.

Una red dedicada de detectores especializados podría ser aún más útil en la búsqueda de un FRB cercano. Por tan poco como 10 dólares cada uno, se pueden adquirir dispositivos existentes comercialmente para enchufarlos en el puerto USB de un ordenador portátil o de escritorio. Si miles de tales detectores se desplegaran en todo el mundo, especialmente en áreas relativamente libres de interferencia de radio terrestre, entonces encontrar un FRB cercano podría ser sólo cuestión de tiempo.

Este trabajo ha sido aceptado para publicación en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society and is available online, y está disponible en línea.