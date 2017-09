Multa millonaria a Facebook España por recopilar y usar datos con fines publicitarios sin consentimiento

La investigación también ha permitido comprobar que Facebook no informa a los usuarios de forma exhaustiva y clara sobre los datos que recoge y los tratamientos que va a realizar con ellos sino que se limita a dar algunos ejemplos.

En particular, Facebook recoge otros datos derivados de la interacción que llevan a cabo los usuarios en la plataforma y en sitios de terceros sin que estos puedan percibir claramente la información que la red social recoge sobre ellos ni con qué finalidad la va a utilizar.

La AEPD también ha confirmado que los usuarios no son informados de que se va a tratar su información mediante el uso de 'cookies' - algunas de uso específicamente publicitario y alguna de uso declarado secreto por la compañía- cuando navegan por páginas que no son de Facebook y que contienen el botón 'Me gusta'.