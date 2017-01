¿Puede surgir el amor entre PP y Podemos?

En los próximos días van a celebrarse coincidiendo los Congresos Nacionales de Podemos y el del PP, lo que mantendra a gran parte del país dividido. Desde Meetic, los servicios de dating más eficientes, no se plantean si llegará a existir amor algún día entre los representantes politicos, pero sí han querido investigar con una interesante encuestas, si entre los solteros españoles las diferencias de ideología política son o no una barrera para que fluya el amor. ¿Opinarán lo mismo siendo de un partido que de otro? AL COMENZAR UNA RELACIÓN CON ALGUIEN, ¿INTENTAMOS AVERIGUAR CUÁL ES SU IDEOLOGÍA POLÍTICA? Un 11% de los solteros que se declararon votantes de Podemos dijeron que intentarían convencerle de sus ideas políticas, un 6% de los votantes del PP declararon lo mismo. A su vez, un 53% de solteros del PP, un 41% de los solteros de Podemos y un 47% de los simpatizantes del PSOE declararon que no les importaba, "la política no es importante cuando se trata de amor". En este caso, para la mayoría de los solteros, fuera dramas, el amor sale triunfante frente a la política.

En los próximos días van a celebrarse coincidiendo los Congresos Nacionales de Podemos y el del PP, lo que mantendra a gran parte del país dividido. Desde Meetic, los servicios de dating más eficientes, no se plantean si llegará a existir amor algún día entre los representantes politicos, pero sí han querido investigar con una interesante encuestas, si entre los solteros españoles las diferencias de ideología política son o no una barrera para que fluya el amor. ¿Opinarán lo mismo siendo de un partido que de otro? AL COMENZAR UNA RELACIÓN CON ALGUIEN, ¿INTENTAMOS AVERIGUAR CUÁL ES SU IDEOLOGÍA POLÍTICA? Un 11% de los solteros que se declararon votantes de Podemos dijeron que intentarían convencerle de sus ideas políticas, un 6% de los votantes del PP declararon lo mismo. A su vez, un 53% de solteros del PP, un 41% de los solteros de Podemos y un 47% de los simpatizantes del PSOE declararon que no les importaba, "la política no es importante cuando se trata de amor". En este caso, para la mayoría de los solteros, fuera dramas, el amor sale triunfante frente a la política. TU PAREJA ESTÁ MUY INVOLUCRADA EN POLÍTICA, ESTO ¿SUMA O RESTA? Pues como en todo, en la variedad está el gusto. Por ello, a unos les resulta que hace más interesante a su pareja si están involucrados en la política (23% PP, 26% PSOE, 40% Podemos y 18% Ciudadanos). Frente a otros solteros españoles, sobre los que simplemente no causa ningún efecto y les resulta indiferente (67% PP, 57% PSOE, 50% Podemos y 68% Ciudadanos) ENTONCES, ¿LA POLÍTICA IMPORTA EN LAS RELACIONES? Pues parece que podemos confirmar que la política no es rival para el amor porque, aunque pueda ser interesante compartir ideología política con tu pareja, un 77% del total de los encuestados declaró que "no, no importaba". Por tanto podemos decir que, mientras los políticos se pelean, discuten y no dejan que surja "el amor" entre ellos, la mayoría de solteros de Meetic, se dejan llevar y dan rienda suelta al amor, porque su corazón no entiende de ideologías políticas.