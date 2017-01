'Quiéreteme' el temazo que se ha convertido en viral

Las rebajas ya han comenzado y como cada mes de enero, miles de tiendas inician la cuesta de enero rebajando los precios de sus productos para animarnos a comprar y empezar el año estrenando. El Corte Inglés, sigue imparable en su 75º Aniversario y termina la celebración con unas espectaculares rebajas que llegan al 50% y con un spot que no vamos a poder olvidar ni dejar de cantar.

Con el lema 'Quiéreteme' y una canción creada fundamentalmente para la campaña de rebajas de enero de 2017, El Corte Inglés pone el broche de oro a un año de celebración de su 75º Aniversario. Por ello, este año las rebajas contarán desde el principio con más de 4 millones de artículos con un 50% de descuento y una oferta comercial muy atractiva.

Junto a la empresa de publicidad Pingüino Torreblanca, el departamento de Creatividad de El Corte Inglés ha desarrollado esta campaña que promete ser bastante exitosa y cantada por todos. El pasado 4 de enero, ya se podía escuchar el tema 'Quiéreteme', un lema que quiere transmitir valores como el amor, el cariño y la diversión. El objetivo es brindar a las personas que durante la Navidad han estado comprando regalos para los demás, la recompensa que se merecen. Por eso, en estas rebajas ellos son los protagonistas.

No es la primera vez que El Corte Inglés triunfa con un spot musical en los medios de comunicación y consigue que sean tarareadas por todos. El año pasado, a la campaña por el estreno de la nueva colección de Otoño le acompañaba un tema que pertenecía a la cantante francesa Jain que se titulaba 'come', la palabra que más se repetía en la canción y las más cantada por todos. Y en la primavera de 2015, El Corte Inglés lanzó un spot que tenía como banda sonora la canción realizada por el DJ y productor discográfico sueco AronChupa -nombre bastante peculiar- y cantada por su hermana, Nora Ekberg. La canción se llamaba 'I'm an Albatraoz', canción que tuvo mucho éxito y que consiguió ser el Número 1 de las listas de música en Suecia y Dinamarca.

Y es que nunca está de más darnos un caprichito a nosotros mismos y auto-regalarnos algo porque la verdad es que la felicidad está en nuestra propia mano.

https://www.youtube.com/watch?v=8-LfgPA5WnY