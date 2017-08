Samsung presenta Galaxy Note 8, con 'pantalla infinita' y cámara dual de 12MP

Galaxy Note 8 cuenta con la función 'Always On' , por la que el usuario puede comprobar las notificaciones sin tener que que desbloquear el terminal. Esta función se complementa con 'Screen On Memo', que permite tomar hasta cien páginas de anotaciones con solo extraer en S Pen, o fijar notas en la pantalla 'Always On' y editarlas con la pantalla bloqueada.