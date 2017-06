Samsung ha presentado su campaña #YaNoHayExcusas, ligada a su gama de lavadoras AddWash, con el objetivo de fomentar el reparto igualitario de las tareas domésticas. Para ello, ha desarrollado específicamente la aplicación 'Equal HouseWork', pensada para ser descargada por ambos miembros de la pareja y que permitirá ver las estadísticas y frecuencia de uso la lavadora por parte de cada uno.

La senior marketing manager de Digital Appliances de Samsung, Esther Alonso, destacó que "gracias a los avances introducidos en Samsung AddWash, ya no hay excusas para quienes nunca hacen la colada escudándose en que desconocen qué programa utilizar o no tienen tiempo". La compañía ha presentado la iniciativa este jueves en Madrid, en un acto en el que participaron el actor Hugo Silva y la presentadora Nieves Álvarez.

La encuesta recoge que en el 75% de las viviendas de nuestro país se pone la lavadora entre dos y cinco veces por semana. Sin embargo, solo tres de cada diez hombres se encargan habitualmente de hacer la colada. Los motivos esgrimidos más habituales para no hacerlo son que no saben cómo se pone la lavadora (49%), no tienen tiempo (13%), se encargan de otras tareas domésticas (8%), les cuesta organizar la ropa (8%) o temen estropear alguna prenda (6%).