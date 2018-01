El Sol, Marte y Mercurio, objetivos de las misiones espaciales que lanzará la NASA y la ESA en 2018

El Sol, Marte y Mercurio son algunos de los objetivos de las próximas misiones que serán lanzadas este 2018 por la NASA y la ESA, agencias espaciales que también centrarán sus esfuerzos en la búsqueda de exoplanetas.

Una de las primeras misiones en arrancar este nuevo año será GOLD (Global-scale Observations of the Limb and Disk). Previsto para su lanzamiento el 25 de enero, este instrumento de la NASA explorará la atmósfera superior de la Tierra, el borde del espacio, donde se unen el clima terrestre desde abajo y el clima espacial desde arriba.