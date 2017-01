Square Enix y Marvel se unen para lanzar 'The Avengers project'

Square Enix y Marvel se unen para llevar todo el universo de Los Vengadores al mundo de los videojuegos. Las compañías han anunciado 'The Avengers project', un trabajo conjunto --bajo el lema #Reassemble-- en el que también trabajarán los estudios Crystal Dynamics y Eidos Montreal.

Square Enix y Marvel han lanzado por Twitter el anuncio con un vídeo de menos de un minuto donde pueden verse imágenes algunas piezas y armas de los superhéroes de la compañía bajo escombros, aparentemente destruidos. Personajes como Capitán América o Iron Man pueden intuirse en el vídeo publicado, acompañados del mensaje: We need to reassemble ("Necesitamos armarnos de nuevo").

Por el momento no hay fechas ni títulos concretos sobre el proyecto salvo el anuncio emitido por ambas compañías, aunque todo parece indicar que se tratará de una serie de juegos basados en el universo de los Vengadores. Habrá que esperar para conocer más detalles.