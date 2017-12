Lo más descargado de la App Store: Affinity Photo, Monopoly Game, Parcheesi Star y Rules of Survival

EDIZIONES/Portaltic

Las aplicaciones kirakira+ y WhastApp Messenger, de pago y gratuita respectivamente, han sido las más descargadas para iPhone desde la App Store durante la semana del 4 y el 10 de diciembre. Por su parte, Affinity Photo pasa a ser la aplicación de pago más descargada para iPad, mientras que Rules of Survival despunta entre el 'software' gratuito.

Manopoly Game, de pago, y Parcheesi Star, gratuito, han sido los juegos más descargados para iPhone desde la App Store. Por su parte, Minecraft y, de nuevo, el videojuego Rules of Survival, se han impuesto entre los juegos de pago y gratuito con más descargas para iPad.

Estas son las listas completas de descargas de aplicaciones y juegos, tanto de pago como gratuitos, para iPhone y iPad en la App Store, durante la semana del 4 al 10 de diciembre de 2017.

'APPS' PARA IPHONE

Top10 - Apps de Pago1. kirakira+ (Kentaro Yama)2. ToonCamera (Code Organa)3. Monopoly Game (Electronic Arts)4. Reigns: Her Majesty (Devolver Digital)5. Splitter Critters (Rac7)6. CamToPlan Pro (Tasmanic Editions)7. Plague Inc. (Ndemic Creations)8. AutoSleep. Monitoriza tu Sueño con tu Watch (Tantsissa)9. Minecraft (Mojang)10. Enlight (Lightricks)

Top10 - Apps Gratuitas1. WhatsApp Messenger (WhatsApp)2. Parcheesi Star (Gameberry Labs)3. Instagram (Instagram)4. YouTube (Google)5. Google Maps (Google)6. Fight List - Categorías (Voodoo)7. Netflix (Netflix)8. Facebook (Facebook)9. Spotify Music (Spotify)10. McDonald's España - Ofertas (McDonald*s España)

'APPS' PARA IPAD

Top10 - Apps de Pago1. Affinity Photo (Serif Labs)2. Minecraft (Mojang)3. Toca Life: Pets (Toca Boca)4. Hidden Folks (Adriaan de Jongh)4. Procreate (Savage Interactive)6. The Room (Fireproof)7. iDoceo - cuaderno del profesor (Bert Sanchis)8. GoodNotes 4 (Time Base Technology)9. MyScript Nebo (MyScript)10. WzPad para WhatsApp Pro (Wzp)

Top10 - Apps Gratuitas1. Rules of Survival (NetEase)2. Netflix (Netflix)3. Super Mario Run (Nintendo)4. YouTube (Google)5. WzPad for WhatsApp for iPad (Wzp)6. Parcheesi Star (Gameberry Labs)7. Amazon Prime Video (Amzn)8. Tigerball (Laxarus)9. Unicorn - Number Coloring Book (AppsYouLove)10. FIFA Football (Electronic Arts)

JUEGOS PARA IPHONE

Top10 - Juegos de Pago1. Monopoly Game (Electronic Arts)2. Reigns: Her Majesty (Devolver Digital)3. Splitter Critters (Rac7)4. Plague Inc. (Ndemic Creations)5. Minecraft (Mojang)6. Pou (Paul Salameh)7. Hitman Sniper (Square Enix)8. Assassin's Creed Identity (Ubisoft)9. F1 2016 (The Codemasters Software Company)10. Grand Theft Auto: San Andreas (Rockstar)

Top10 - Juegos Gratuitos1. Parcheesi Star (Gameberry Labs)2. Fight List - Categorías (Voodoo)3. Rules of Survival (NetEase)4. Super Mario Run (Nintendo)5. Captain Tsubasa: Dream Team (KLab)6. Rush (Ketchapp)7. Animal Crossing: Pocket Camp (Nintendo)8. Tigerball (Laxarus)9. Trivia Crack (Etermax)10. Candy Crush Saga (King)

JUEGOS PARA IPAD

Top10 - Juegos de Pago1. Minecraft (Mojang)2. Hidden Folks (Adriaan de Jongh)3. The Room (Fireproof)4. Marcus Level (MondoTV France)5. Geometry Dash (RobTop)6. Assassin's Creed Identity (Ubisoft)7. Parchis HD (Ferran Quiles)8. The Room Two (Fireproof)9. Monument Valley 2 (ustwo)10. Reigns: Her Majesty (Devolver Digital)

Top10 - Juegos Gratuitos1. Rules of Survival (NetEase)2. Super Mario Run (Nintendo)3. Parcheesi STAR (Gameberry Labs4. Tigerball (Laxarus)5. FIFA Football (Electronic Arts)6. Subway Surfers (Kiloo)7. Roll the Ball - slide puzzle (BitMango)8. Kick the Buddy (Chill Fleet)9. Animal Crossing: Pocket Camp (Nintendo)10. Geometry Dash World (RobTop)