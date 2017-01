La carta de Tim Cook a sus empleados tras las medidas aprobadas por Trump: "Apple no existiría sin la inmigración"

Las principales compañías tecnológicas se han posicionado en contra de las últimas medidas adoptadas por Donald Trump. Google, Microsoft, Netflix, Facebook o Apple son algunas de las empresas que han declarado su rechazo a la orden ejecutiva de deportaciones tomada por el presidente estadounidense. El CEO de Apple, Tim Cook, ha querido dejar clara la postura de la compañía y ha mandado una carta a sus empleados en la que asegura que Apple "no existiría sin la inmigración".

Tim Cook asegura que no está de acuerdo con las medidas tomadas por el nuevo presidente de Estados Unidos y asegura que ya ha enviado un comunicado a la Casa Blanca explicando las repercusiones negativas que tendrá la medida. "He dejado claro que Apple cree profundamente en la importancia de la inmigración, tanto para el futuro de la compañía como para el de nuestra nación. Apple no existiría sin la inmigración", comienza Tim Cook su carta.

"Hay empleados de Apple directamente afectados por esa orden. Nuestros departamentos de recursos humanos, legal y de seguridad están en contacto con ellos y Apple hará lo posible por apoyarles", explica el CEO de la compañía. "Estamos aportando recursos en la web interna de la compañía para todos los que tengáis preguntas o preocupaciones sobre las políticas de inmigración", añade.

El responsable de la compañía hace especial hincapié en "la importancia de la diversidad" y en cómo eso fortalece al equipo. "Apple es una compañía abierta a todo el mundo, sin importar de dónde venga, el idioma que hable, las personas a las que quiera o a quién rinda culto", concluye Cook.

UN SECTOR COMPROMETIDO

Apple no es la única compañía en pie de guerra. Google ha anunciado la creación de un fondo de cuatro millones de dólares que donará entre cuatro organizaciones estadounidenses comprometidas con los derechos de los inmigrantes, en oposición a las medidas tomadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que restringen la entrada al país a inmigrantes y refugiados.

El fondo se compone de dos millones de dólares aportados por la compañía y otros dos millones procedentes de las donaciones de sus empleados, según ha explicado USA Today. A este fondo, se unen las aportaciones particulares de varios ejecutivos de Google, cuyos nombres no han trascendido.

El presidente de Microsoft, Brad Smith, también envió una misiva a sus empleados para comunicarles que 76 de sus compañeros se verán afectados por la medida, por lo que la compañía les proveerá de asistencia y defensa legal. El correo ha sido compartido por Satya Nadella, CEO de Microsoft, quien también es originario de la India.

Mark Zuckerberg, por su parte, ha emitido un comunicado en el que recuerda el papel de la inmigración en la creación del país. "Mis bisabuelos vinieron de Alemania, Austria y Polonia. Los padres de Priscilla fueron refugiados de China y Vietnam. Estados Unidos es una nación de inmigrantes, y debemos estar orgullos de ello", declara.