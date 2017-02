Trece años del descubrimiento del mayor diamante del Universo

El 13 de febrero se cumplen trece años del descubrimiento del diamante conocido más grande del Universo, una estrella enana blanca, denominada BPM 37093.

Situada a 54 años luz, en la constelación de Centauro, recibió el seudónimo de Estrella de África, debido a que está formada por carbono cristalizado o diamante y en honor al famoso diamante de grandes proporciones.

En la década de 1960, se predijo que cuando una enana blanca se enfría, su material debe cristalizar, comenzando por el centro. Cuando una estrella pulsa, observar sus pulsaciones da información sobre su estructura, informa Wikipedia. BPM 37093 se observó por primera vez como una variable pulsante en 1992, y en 1995 se señaló que esto produjo una prueba potencial de la teoría de la cristalización.

El 13 de febrero de 2004, observaciones de científicos de Harvard confirmaron su identidad como enana blanca y su composición de carbono cristalizado.

Su nombre oficial es Lucy, debido a la famosa canción de Los Beatles, "Lucy in the sky with diamonds"(Lucy en el cielo con diamantes).