Twitter produce un patrón de sincronización humana en medio planeta

Científicos han observado a través de Twitter un nuevo patrón de actividad humana sincronizada, que se extiende a través de la mitad del planeta, desde Europa y África hasta Asia y Oceanía.

La actividad humana, ya sea comercial o social, contiene patrones y momentos de sincronicidad. En los últimos años, las redes sociales como Twitter han proporcionado un volumen sin precedentes de datos sobre las actividades diarias de los seres humanos en todo el mundo.

Observar esta actividad en la escala de una ciudad, un continente o el mundo revela los patrones. En un artículo publicado por el Journal of the Royal Society Interface, investigadores del New England Complex Systems Institute (NECSI) han observado un nuevo patrón de actividad humana sincronizada: un pico de actividad en Twitter que se extiende a través de la mitad del planeta, desde Europa y África hasta Asia y Oceanía.

Todo el mundo tiene su rutina diaria, que para muchas personas ahora incluye tuitear. Los investigadores de NECSI observaron más de 500 millones de tuits para obtener las sincronizaciones agregadas creadas por la rutina de todos.

Al ver los tuits de una sola ciudad, la actividad humana se asemeja a un latido: un fuerte pico de actividad coincidiendo con el movimiento que se contrae en el centro de la ciudad para la jornada de trabajo, seguido de un pico secundario de actividad que se produce después de la actividad social y comercial, y terminando en un periodo de baja actividad y dispersión lejos del centro de la ciudad cuando la gente regresa a los hogares para dormir.

Mientras los investigadores de NECSI observaron este patrón diario a lo largo del año, encontraron que tenía más que ver con las exigencias de los horarios de trabajo que con los ciclos naturales de la noche y el día, cambiando poco en comparación con el acortamiento y alargamiento de la luz diurna a lo largo del año.

Usando tuits, NECSI tomó el pulso de 52 áreas metropolitanas en todo el mundo. Aunque el patrón del latido del corazón fue observado en cada ciudad, algunas localizaciones tenían áreas de trabajo y residencia más densas o disperas. El tamaño y el momento de los picos de actividad también variaron. Tal vez no es sorprendente que las ciudades en la misma longitud y zona horaria tienden a tener patrones similares. Sin embargo, NECSI observó un nuevo patrón de actividad sincronizada que caía a lo largo de longitudes 0 a 180: el pico de mañana en Europa de actividad en Twitter coincide con el gran pico asiático de actividad de la tarde.

Los patrones globales de la actividad humana, observados por NECSI a través de los tuits, se han sincronizado en toda la masa terrestre de Eurasia. Este patrón toma forma del comportamiento comercial, así como social. Representa un intercambio global de ideas e información, un nuevo nivel de interconexión en nuestro mundo cada vez más complejo.