UGT reclama el desarrollo "urgente" del Estatuto del Investigador como garantía en los contratos de los predoctorales

El Sindicato de Universidad e Investigación del Sector de Enseñanza de FeSP-UGT ha reclamado el "desarrollo urgente, con la debida participación de los agentes sociales, del Estatuto del Personal Docente e Investigador, como garantía de la necesaria previsibilidad y seguridad jurídica que debe existir en el desarrollo y evolución de la carrera profesional" del colectivo, en relación con los contratos de los investigadores predoctorales de las universidades y centros de investigación.

Por ello, el sindicato ha realizado esta petición, "tanto para evitar problemas contractuales análogos al ahora suscitado como para prevenir con carácter general actuaciones arbitrarias y erráticas en relación con el conjunto del personal de las universidades y centros de investigación".

Así, ha rechazado "la actuación desconcertante y errática mostrada tanto por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social como por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

En este sentido, el sindicato ha denunciado que "este problema contractual específico, que ha afectado ahora a los becarios predoctorales, apenas constituye un ejemplo más de la inadmisible inestabilidad y precariedad laboral existentes en las universidades y centros públicos de investigación".

Igualmente, ha añadido que "lo peor de la situación de los becarios y otros profesores e investigadores actuales (ayudantes, contratados doctores, profesores interinos, etc.) no es tan solo el epígrafe en que se sitúa su actual contrato laboral sino la gran incertidumbre y precariedad que, si no se le pone remedio, amenazan su futuro profesional y laboral".