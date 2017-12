Estados Unidos acaba con la 'neutralidad' obligada a los proveedores de Internet

La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) ha aprobado tras un acalorado debate eliminar una regulación de 2015 que obligaba a las empresas proveedoras de Internet a garantizar su neutralidad, por lo que ahora se abre la puerta a que estas mismas empresas puedan aprobar restricciones de forma arbitraria, en función del usuario y el contenido.

"No se va a destruir Internet. No se va a matar la democracia. No se va a reprimir la libertad de expresión 'on line'", ha justificado Pai, designado por el actual presidente norteamericano, Donald Trump, en su exposición.