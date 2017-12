Warhammer, Child of Eden, Back to the Future y Marlow Briggs, juegos gratuitos de Xbox Live Gold en diciembre

Portaltic/EP

Xbox ha publicado este viernes la lista de videojuegos que estarán disponibles para descarga gratuita durante el mes de diciembre para los usuarios del servicio de suscripciones Xbox Live Gold. Los juegos seleccionados en esta ocasión son Warhammer: End of Times - Vermintide, Back to the Future: The Game - 30th Anniversary Edition, Child of Eden y Marlow Briggs and the Mask of the Death.

Estos títulos, que estarán disponibles en Xbox Live Gold de forma progresiva a lo largo del presente mes, se suman al título Tales from the Borderlands Complete Season, que todavía se ofrece a coste cero hasta el próximo 15 de diciembre, ha precisado Xbox a través de un comunicado. Con el final de noviembre, los juegos Trackmania Turbo y Deadfall Adventures ya no se pueden descargar de forma gratuita a través de este servicio, ha recordado la plataforma de juegos de Microsoft.

Desde este viernes, y hasta el 31 de diciembre, el juego de acción y rol Warhammer: End of Times - Vermintide podrá ser obtenido gratis para Xbox One gracias a este programa de suscripciones. Este título traslada al jugador al mundo de Warhammer Fantasy, donde deberá cooperar con tres amigos para expulsar a los hombres rata de la ciudad de Uberseik. Los usuarios podrán asumir el control de uno de los cinco héroes disponibles y atacar a los malvados Skaven con un variado arsenal de armas.

Durante la primera quincena del mes, los miembros de Xbox Live Gold podrán descargar sin coste Child of Eden para Xbox 360 o Xbox One. Creado por Tetsuya Mizuguchi, este videojuego invita al usuario a viajar entre sonidos y gráficos, en una experiencia rompedora que combina elementos de 'shooter' y juegos de habilidad, y que premia los reflejos del jugador y su capacidad de llevar el ritmo.

Back to the Future: The Game - 30th Anniversary Edition, para Xbox One, es otro de los juegos gratuitos seleccionados por Xbox para diciembre. Estará disponible de forma gratuita para los usuarios de Xbox Live Gold entre el 16 de diciembre y el 15 de enero. Este videojuego recrea el universo del filme de Robert Zemeckis, con lo que los jugadores vivirán aventuras con elementos icónicos como el DeLorean y el condensador de fluzo. Además, incluye una entrevista con el coescritor y productor Bob Gale.

El cuarto y último juego de diciembre es Marlow Briggs and the Mask of the Death. Este título para Xbox 360 y Xbox One homenajea a los héroes del cine clásico y los cómics, y presenta una aventura protagonizada por la lucha de Marlow Briggs contra un mal industrial y la existencia de una máscara maya. La descarga gratuita a través de Xbox Live Gold se podrá realizar entre el 16 y el 31 de diciembre.